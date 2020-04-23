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拍摄《南京抗疫现场》的竹内亮 这次来“报恩”了

2020年04月23日16:08  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京4月23日电（陈思、玄番登史江）疫情期间，一部《南京抗疫现场》的短纪录片，让日本导演竹内亮火出了圈。这部在中日两国以及海外引发巨大话题的纪录片，没有多余的修饰，也没有煽情的解说，像讲述日常一样客观记录了南京这座城市的防疫措施，以及疫情下人们的真实生活。拍摄的初衷，是希望日本民众看到中国的防疫措施，了解中国能够有效控制疫情的原因，为日本应对疫情提供些许参考。而现在竹内亮又发起了“熊猫的报恩”活动，向日本捐赠口罩物资，用实际行动来支援日本抗疫。

关于“熊猫的报恩”

投我以木桃，报之以琼瑶

今年2月，中国发生新冠肺炎疫情，日本政府和民间团体多次向中国援助防疫物资。媒体积极报道了此事，让中国民众看到了日本在危急之下伸出的援手。这份雪中送炭的情谊温暖着彼时正与新冠病毒努力抗争的中国。大家在网上纷纷表达对日本此举的感激之情，也为疫情在日本的扩散表示着担忧。而令竹内亮感到意外的是，这些中国人的心声，日本人大多并不了解，甚至抱怨“日本明明是泥菩萨过江自身难保，还要帮助中国”。

如今，日本疫情形势依旧严峻，累计确诊病例已超一万例。竹内亮常常从居住在日本的亲友同事间得知日本口罩紧缺的情况。“中国口罩供不应求的情况已经大大缓解，作为生活在中国的日本人，有责任帮助日本解燃眉之急。我们向日本捐赠物资，也是一种‘还礼’。因为日本的善意，中国都记得。”竹内亮说，日本民间流传着“仙鹤报恩”的传说，讲的是一只被老夫妇救助的受伤的仙鹤，拔掉自己羽毛织成布料，向老夫妇报恩的故事。“我们这次的活动，正是中国版‘熊猫的报恩’”。

对于竹内亮的这一想法，南京市政府给予了很大的支持，出资向日本东京和大阪无偿捐赠了5万只口罩，竹内亮的公司承担了协调联络和运输等工作。据介绍，这批口罩主要捐赠给了医疗机构和媒体。为什么是媒体？竹内亮说，面对疫情，媒体人需要外出采访报道，常常处于危险中。“我在日本的媒体和电视台有很多朋友，希望他们能够平安。”

南京市政府无偿捐赠的5万只口罩。竹内亮（图右）供图

捐赠完口罩，竹内亮的脚步并没有就此停下。他说，有许多生活在中国的日本人，与他有着同样的想法，都希望能为母国做点什么。但是一个人的力量终究有限，于是竹内亮和身边的朋友共同成立了运营委员会，“熊猫的报恩”团队在短短2周时间便召集了600名成员，收到15.6万元捐款。

他们将2万只口罩捐赠给了日本神奈川县和千叶县，之后又出资购买了5万只口罩，向东京、埼玉县、北海道、爱知县和兵库县这5个感染人数最多的地区分别捐赠了1万只口罩，主要送往医疗机构和疗养机构。各地纷纷向竹内亮团队表达感谢，其中千叶县更是首次收到海外捐赠的口罩，这让竹内亮颇感意外。

团队成员整理捐赠口罩。竹内亮供图

从各地方自治体的联络到运输公司的安排、配送、相关政策的研究以及向团队成员提交的各种报告等，竹内亮说，实际实施的过程非常辛苦，但是很开心，很值得。“我们的团队每天都在壮大。能够收集到超过15万元的善款是我们最初没能预料到的。因为‘熊猫的报恩’活动，在中国的日本人更加团结了。”

不仅如此，很多身边的中国人也加入了进来。竹内亮说，有这么多惦记日本的中国朋友，真好。

向东京和大阪的企业捐赠的口罩。竹内亮供图

对于“熊猫的报恩”活动今后的打算，竹内亮表示，未来难以预测，现在只想尽自己所能，继续做下去。“我现在还能坚持，我想坚持”——这句话就像他的纪录片一样平实，却充满力量。

关于《南京抗疫现场》

日记式短纪录片记录中国抗疫决心

2月中旬，竹内亮和家人从日本回到南京后被隔离。对于严格的隔离措施，竹内亮起初并不理解，认为“太过夸张”。而南京抗疫的结果，是850万人口的南京没有出现一例感染新冠病毒而死亡的病例，93名确诊人员在3月全部康复出院，这让他感佩至极。竹内亮表示，中国政府的决断力和执行力、中国民众在疫情面前表现出的团结互助让他非常感动。

竹内亮当时在微博上不止一次呼吁，日本的防疫措施远远不够，希望日本民众能够重视此次疫情。相比内心的波澜起伏，《南京抗疫现场》却显得十分“淡然”。“我只想真实地记录我看到的内容，并不想说教。希望大家能够有自己的思考。每个国家的情况不同，南京的对策不代表放在其他国家依然适用，只是提供一个参考。”

或许正是因为真实和客观，该纪录片在播出后迅速登上日本雅虎头条，日本多个电视台和媒体纷纷报道。英文版播出后，韩国、俄罗斯、意大利等十多个国家的电视台也纷纷联系竹内亮要求转播。4月，竹内亮团队又制作推出了《南京抗疫现场第二部》，直击奋斗在医院、隔离酒店、超市这些抗疫一线的人们。视频推出后在日本再次受到关注，很多人联系竹内亮说，“羡慕南京人”“比日本电视台的报道客观很多”。

日前，南京市档案馆将《南京抗疫现场》系列纪录片的相关影像资料永久保存。

采访中，竹内亮特别提到了疫情期间中国媒体发挥的正向作用。他认为，中国媒体对奋斗在一线的人们进行了很多报道，他们努力的样子因此被更多人看到。医护人员、警察、志愿者……正是这种正能量的传递，让中国民众在疫情面前更加团结自律，努力配合防疫，不愿辜负所有人的努力。而日本媒体更多的是负面的导向，“不满于日本政府的防疫政策”“民众并不配合防疫措施”等等。“希望日本媒体能够更多地聚焦这些努力的平凡人。因为团结是唯一能够战胜病毒的办法”，竹内亮说。

后记

“住在这里的理由”

竹内亮被一些中国网友熟知，是因为纪录片《我住在这里的理由》。截至3月19日，这部豆瓣评分高达9.3的纪录片已经制作发布了200集。“熊猫的报恩”团队中，也有一些《我住在这里的理由》的主人公。

竹内亮说，曾经因为想拍摄南京而住在这里，而现在，家人、朋友、同事，都是他住在这里的理由。他“庆幸”33岁时才来到中国，因为这之前已经形成了自己的日本思维方式，对日本人的想法也能够充分理解。不然，他会担心自己因为“太喜欢中国”，而在视频中过于“偏私中国”，从而失了客观。他说，相信自己能够站在相当中立的立场上，继续拍摄、纪录中国。 

(责编：刘洁妍、燕勐)
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