抗疫合作彰显中塔发展共同体和安全共同体的成色

塔吉克斯坦地处中亚腹地，面积14.3万平方公里，人口940万。习近平主席称赞其是中国的“好邻居、好朋友、好伙伴和好兄弟。” 2019年6月，中塔元首宣布共同构建中塔发展共同体和安全共同体，推动两国关系迈上历史新起点。

新冠肺炎疫情是一块“试金石”，中国与塔吉克斯坦构建发展共同体与安全共同体的“含金量”在此次战“疫”中得到了充分体现。今年2月初，在中国抗疫最艰难的时刻，塔总统拉赫蒙致信习近平主席表示慰问和支持。塔政府在本国医疗物资紧张，生产能力不足的条件下，四处采购医疗物资，紧急驰援武汉40万只医用口罩，并准备按中方需求随时援助干鲜水果和饮用水。塔高度评价中方抗疫成果，称抗疫展现中国人民的智慧，证明中国选择了正确的道路。塔方还牵头制作“武汉抗疫24小时”视频，通过“阿维斯塔”“霍瓦尔”通讯社循环播放，使塔民众对中国人民的抗疫斗争感同身受。塔在华留学生制作暖人心的“报平安”视频，肯定中国的抗疫措施和成果。

新冠肺炎疫情在全球持续蔓延扩散。得益于提前采取预防监控措施，塔尚未出现确诊病例，成为全球为数不多的“安全岛”。但由于邻国疫情日益严重，塔防疫形势亦趋严峻。同时，国际产业链运转不畅，给严重依赖外国投资的塔经济带来沉重打击。受疫情影响，塔大量劳务移民回流，约占塔GDP三分之一的侨汇收入骤减，国内就业压力陡增。加之要新建医院，采购医疗物资，塔财政“捉襟见肘”。政府已将GDP增速预期从8%下调至2.5%。

“投我以木桃，报之以琼瑶。”塔疫情防控形势严峻和医疗物资紧缺之际，中国紧急援塔的试剂盒、防护服等首批医疗物资于3月30日顺利抵塔。塔副外长、卫生部副部长称赞中方援助是“雪中送炭，弥足珍贵。”3月底，中国主动分享抗疫经验，邀请塔等友好国家卫生防疫专家出席疫情防控问题视频会议，塔共有23名专家参会，是参与国中出席人数最多的国家。4月中旬，中国政府在本国抗疫压力仍然较大的情况下，积极协助塔在华采购检测试剂、呼吸机和隔离服等医疗物资。中塔“兄弟情”在疫情的考验下更加稳固、闪亮。

“想伙伴所想，急兄弟所急。”对于促进塔经济发展问题，中方也提供了力所能及的支持，包括全力推动塔政府和议会大楼等重点工程加速复工，分担塔就业压力；加快中塔公路二期建设速度，巩固塔的“过境运输国”地位；积极考虑恢复中塔卡拉苏口岸过货功能，增强塔经济的“造血”功能。

疫情无情人有情，中塔两国风雨同舟、守望相助，正在谱写两国命运与共的华彩乐章。以共同抗疫为起点,双方将进一步加强两国发展战略对接，努力实现共同发展和繁荣，不断造福两国和两国人民。

（作者是国际问题观察员）

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