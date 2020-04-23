为留学生构筑起防疫“保护网”

人民网堪培拉4月22日电（记者陈效卫）支持和保障每一位学子“平安留学、健康留学、成功留学”，始终是中国驻澳大利亚使领馆最重要的任务之一。自2月1日以来，中国驻澳使领馆即开启了对约20万中国留学生的疫情防控保障，近3个月来与侨团、中企、学联和衷共济、风雨同舟，为留学生构筑起牢固的防疫“保护网”。

“感谢祖国为我们构筑起第一道防疫保护线！”

2月1日澳联邦政府突然宣布自即日下午5:00时起中国大陆人员14天内禁止入境。这项未有任何预警和缓冲的新规定让数万在国内休假的中国留学生猝不及防。仅以新南威尔士州为例，当天经过10多个小时长途飞行抵达该州首府悉尼机场的中国留学生就有50名。他们刚下飞机，就被责令买票返回。在此紧急关头，中国驻澳使馆和悉尼总领馆启动应急方案，采用“人盯人”战术，联系机场与新州各市学联、侨团，弄清当日抵达的航班号和学生数量，安顿好学生们的食宿，同时马不停蹄地联系澳外交贸易部、教育部、移民和边境保护局、边境执法局和州境内的7所大学，力求从联邦、州和高校三个层面做工作，达成压力叠加之效。其中，解决问题的关键是高校。悉尼总领馆教育处参赞牛文起告诉记者，教育处与各大学平时建立了良好的互动和信任关系，新冠肺炎在中国爆发后，又及时与各大学校长建立了热线。尽管是在周末，校长们接到电话后都非常理解和同情受阻中国学生的处境，纷纷打电话给联邦教育部长，并要求教育部长联系澳联邦相关部门对中国留学生放行。经过使领馆人员日夜奋战，到3日凌晨2时左右，所有学生都得以顺利放行入境。2个多月过去了，新南威尔士大学的留学生董鑫回忆起来仍激动不已：“感谢祖国为我们构筑起第一道防疫保护网！”

疫情初期，中国驻澳使馆 教育处负责人在户外指导学联干部防疫工作

“驻澳使馆就是大家的亲人”

中国使领馆不仅努力让抵澳的学生顺利入境，而且还推动澳方出台明确可信的“曲线”政策：中国留学生只要经停第三国14天便可返澳，从而避免了约3万留学生学业受到影响。

中国驻澳大使成竞业在发送“健康包”时对留学生表示，当前全球疫情持续蔓延，驻澳使馆高度重视在澳中国留学人员的权益，密切关注澳疫情发展。“驻澳使馆就是大家的亲人。如果大家有任何困难和需要，请及时联系我们，我们就是你们的坚强后盾。”

疫情初期，澳首都地区学联志愿者协助分发口罩

自1月下旬澳疫情暴发以来，大使馆全馆充分动员，为留学生提供保护，打气加油。成竞业大使、王晰宁公使等馆领导先后多次约见澳联邦教育部、卫生部、多所高校负责人，敦促其切实维护和保障我留学人员合法权益。教育处、领侨处等通过给馆区高校、中小学校校长写信、约谈等方式，表达对于我留学生安全和权益的关切，并与校方保持密切信息分享和沟通；安排专人跟踪澳官方发布的疫情动态信息和防疫措施，及时通过使馆网站、微信、微博、脸书以及留学服务网等发布各类面向我留学人员的领事提醒和留学提醒。大使馆特别注重借助专业力量，做好稳心工作，先后邀请澳华生物医学协会专家编写《华人留学生防护诊疗建议书》并动态更新至第五版；邀请国内外多位防疫专家与来自全澳8个州和领地的留学生代表，利用央视平台开展面向全网的在线交流，分享新冠肺炎防护及诊疗经验。

成竞业大使邀请中澳医疗专家做客央视新闻《共同战“疫”》直播连线

疫情期间，当地出现了针对特定族群的歧视行为，大使馆积极作为，指导学生通过法律渠道进行理性防范和应对，同时敦促澳方发声，为中国学生在澳留学营造友善环境，保护他们的合法权益。在此背景下，澳国立大学国际学生会参与构思了“病毒不会歧视，我们也不会”的口号。澳首都地区学联主席詹修宸告诉记者，这一口号在校内风靡一时，已成为疫情下倡导多元包容校园文化、共同维护社区公共卫生和健康的重要标签。

“虽然‘健康包’还没到，但总领馆送来了温暖的‘生活包’”

珀斯总领馆所在的西澳州面积252万平方公里，与东部相对隔绝，由于断航、西澳封州等原因，“健康包”仍在从悉尼运往珀斯的途中。“虽然‘健康包’还没到，但总领馆协调西澳州20多个侨团联合4所主要大学学联，给留学生送来了温暖的‘生活包’”，中国驻珀斯总领事董志华告诉记者，这个“生活包”可以说无所不包：留学签证、房屋出租、法律援助、医疗保险、国际机票、包裹邮寄、送餐上门等等。

中国驻澳使馆向堪培拉和北领地留学生代表派发“健康包”

随着疫情在中国的扩散，有些西澳人产生了偏见，不愿租房给中国学生，或到期拒绝续租。总领馆通过侨团协调办理租房，让留学生在返澳的第一时间找到了“家”，从而得以安心学习。但由于住所较分散，许多勤工俭学的留学生因兼职工作或交通受阻而不能及时采购物资，珀斯总领馆紧急组织侨团、中资企业和学联，第一时间将凑到的4000多个口罩等分发给在校的学生。而随着澳疫情的不断扩散，许多学生担心外出购物、就餐不安全，总领馆及时组织西澳山东同乡会伸出援手，推荐网上食物购买平台，推荐了三家山东老乡主理并且有过硬信誉的饭店外卖服务。2月中旬，董志华还与西澳州长麦考文亲自到中餐馆就餐鼓劲，支持华人餐饮企业为留学生提供送餐服务等，确保他们吃上可口饭菜。

澳大利亚因多日疯狂抢购导致手纸长期脱销，总领馆为此组织侨团四处购买、捐献，广东同乡会等侨团采取“无接触配送”方式送货上门。一袋手纸份量不重，但却承载了大家对留学生的深情关怀和浓浓的同胞情谊。

在提供了防疫和生活必需品的基础上，总领馆还与西澳皇家飞行医生服务中心建立联系，确保偏远地区留学生和其他中国公民能及时得到救助，筑牢抗疫的最后一道防线。

秋风瑟瑟，凉意渐起。在南半球即将到来的冬天，中国驻澳使领馆对数万留学生体贴入微，关怀备至，讲述着守望相助、共克时艰的暖心故事。疫情无情，使领馆有爱。在异国他乡，中国留学生真切感受到了“家”的温暖！

(责编：徐祥丽、燕勐)