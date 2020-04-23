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意大利现有新冠患者人数继续下降

2020年04月23日08:31  来源：新华网
 
原标题：意大利现有新冠患者人数继续下降

　　新华社罗马4月22日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门22日发布的统计数字显示，意大利现有新冠患者107699人，比前一天减少10人，连续第三天下降；累计治愈病例54543例，比前一天增加2943例，单日治愈病例数再创疫情暴发以来新高。

　　截至22日，意大利累计确诊病例187327例，比前一天增加3370例；累计死亡病例25085例，比前一天增加437例。在现有患者中，81510人在居家隔离，占总数的75.7%，23805人在医院接受普通治疗，2384人在重症监护室接受治疗。重症病例和接受普通治疗病例分别比前一天减少87例和329例，下降趋势在持续。

　　意大利全国医师联合会22日说，当天有两名医生去世，在此次疫情中殉职的医生人数增至144人。来自意大利高等卫生研究院的数据显示，在此次疫情中意大利已有18553名医护人员感染，约占全部感染人数的十分之一。

　　在疫情导致失业率上升的同时，进入采摘季节的意大利农业部门短缺至少35万名工人。意大利政府正在考虑让约60万名生活在意大利的非法移民进入劳动力市场从事农业和渔业。意大利农业部长贝拉诺瓦表示，此举不但能解决农业部门的燃眉之急，也有助于改善这些移民的生活条件并控制疫情。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情。为防止疫情进一步蔓延，该国从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。

(责编：刘洁妍、燕勐)
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