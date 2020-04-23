原标题：美国疾控中心主任预警第二波疫情

美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德21日警告，第二波新冠疫情预期今年冬季在美国暴发，届时可能赶上流感季开始，因而程度可能更剧烈。

雷德菲尔德接受美国《华盛顿邮报》采访时说：“病毒在下个冬季对美国的打击可能比我们刚刚经历的这次更甚，我们将同时面对流感和新冠疫情。”

路透社报道，随着住院人数和其他疫情数据下降，美国疫情会趋向好转，但按照雷德菲尔德的说法，当两场疫情合并来袭，美国医疗卫生体系将承受重压，有关部门需要为数月之后可能的暴发做好准备。

按约翰斯·霍普金斯大学21日发布的新冠疫情数据，截至美国东部时间21日14时30分（北京时间22日2时30分），美国新冠确诊病例升至804194例，死亡病例为43200例。

包括雷德菲尔德在内的一些公共卫生专家认定，严格的居家隔离和大范围关闭商业和学校是阻断病毒传播的有效途径。只是，这些防疫措施也令美国商业蒙受损失，过去4周至少2200万人失业。

虽然美国联邦政府急于解除防疫措施，为经济松绑，各州也开始着手准备解禁，雷德菲尔德强调，即便解禁，保持社交疏离依然重要。同时，他认为，卫生部门必须加紧采取病毒检测，找出那些病毒感染者以及与他们有过密切接触的人。

当被问及美国近期出现的一些要求解除防疫措施的街头示威，以及总统唐纳德·特朗普在社交媒体支持解禁的表态，雷德菲尔德说：“那毫无益处。”

不过，要在美国建立一个能够追踪感染者密切接触史、预防大规模集中暴发的监测网络是一项挑战，因为牵涉巨大人力，有人预计这一监测网络需要大约30万人参与。

雷德菲尔德说，疾控中心正与州政府官员讨论人力资源整合，考虑从美国人口普查局抽调和培训相关人员，再加上“和平队”和美国国民服务队的志愿者，打造一支全新的疫情监控队伍。（田野）（新华社专特稿）

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