人民网>>国际

抗疫全球合作，看看东亚怎么做

郑归初

2020年04月23日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　4月14日，东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议召开，各方发出共同抗击疫情、提高公共卫生合作水平、恢复地区经济活力的一致声音。在新冠肺炎疫情的大考中，东亚各国以团结作答，靠合作取胜，成为抗疫国际合作的“优秀标兵”。

　　团结互助凝聚抗疫合力

　　“建立统一战线，应对共同威胁。”这是10+3特别会议联合声明中的醒目宣言。当中国面临巨大抗疫压力时，东亚各国纷纷伸出援手。柬埔寨首相洪森在疫情最严重时专程来华访问。韩国总统文在寅向习近平主席表示“中国的困难就是我们的困难”。山水相连，守望相助。泰国总理巴育亲自录制“中泰团结，一起加油”的视频。老挝作为经济总量不到200亿美元的欠发达国家，捐赠70万美元和多批防疫物资，付出了真心，使出了全力。

　　投桃报李，心心相印。中国政府和社会各界也主动向日韩及东盟多国提供大量医疗物资，开展药物疫苗研发合作，共享防疫和诊疗经验。中国医疗专家组先后抵达柬埔寨、老挝、菲律宾和缅甸，支援当地抗疫工作。疫情的暴风雨中，团结互助才是前行的光明方向，东亚各国是这样想的，也是这样践行的。

　　合作机制维护公共安全

　　应对全球疫情切忌以邻为壑，任何拒绝抗疫合作的做法，都是抓错了“药方”。东盟与中日韩抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议上，各方就推进地区防控机制化达成共识。在此之前，东亚国家已经积极借助双边合作机制开展联防联控。在疫情防控的全球战场上，并肩作战胜过单打独斗，“乱战”“打野”肯定行不通。

　　东亚通过合作机制维护公共安全的行动更是走在前列。2月，中国倡议建立中国—东盟公共卫生应急联络机制。3月，中韩应对新冠肺炎疫情联防联控合作机制成立并举行首次视频会议；中日韩新冠肺炎问题特别外长视频会议上，三国外长探讨相互衔接的联防联控机制，防止疫情跨境传播。远亲不如近邻，东亚以行动展现了邻里情谊，诠释了人类命运共同体的内涵。

　　同心同德抵制政治病毒

　　新冠肺炎疫情像一面镜子，照见良知担当，也照出妖魔鬼怪。10+3特别会议上，各方坚决反对污名化和歧视性的做法，致力于共同维护全球公共卫生安全。没有对比就没有差距，西方个别媒体和政客别有用心地将病毒标签化，将疫情政治化，恶意歪曲中国疫情防控的努力，秀“下限”，搞“双标”。关键时刻，东亚多国坚守道义高地，消灭“政治病毒”，捍卫科学理性。

　　是非自有曲直，公道自在人心。日本《日经亚洲评论》杂志网站刊文对美国的“甩锅”行径直言不讳：美国政府多次使用污名化中国的称谓，目的是转移国内视线。新加坡总理李显龙公开发声：“这是紧急公共卫生事件，不是国籍问题，更不是种族问题。”洪森强调，病毒是全人类的公敌，“现在不是指责和推卸责任的时候。”君子坦荡荡，小人长戚戚，孔子2000多年前的话今天仍然管用。

　　政策协调提振经济信心

　　消除疫情造成的社会经济影响是10+3特别会议的重要共识，因为疫情大考是一张综合卷，不光要做医学题，还要算经济账。东亚GDP总量占亚洲的近90%，是世界经济稳定与增长的发动机，各国产业链、供应链深度融合，你中有我，我中有你。受疫情冲击，世界银行预计2020年东亚发展中经济体增速将降至2.1%，怎么办？

　　东亚各国给出了正确的解题思路：加强宏观经济政策协调，最大限度降低疫情对经贸合作的冲击。10+3特别会议一致同意保持贸易投资和市场开放，确保产业链、供应链畅通，稳定全球市场信心。一季度，中国对东盟进出口总值9913.4亿元人民币，同比增长6.1%，东盟成为中国第一大贸易伙伴。政策沟通协调，换来一张出色的经贸成绩单。

　　为全球合作树立东亚典范

　　历史是最好的教科书，东亚国家的友好互助传统根基深厚，历久弥新。以10+3合作为代表的东亚区域合作，发端于1997年亚洲金融危机，又经受2008年国际金融危机的考验，从无到有，不断成长，各成员国携手战胜了非典疫情、高致病性禽流感、印度洋地震海啸等灾难挑战，展现出勇气与团结的力量。

　　当前，新冠病毒的突然袭击给世界按下了“暂停键”，极大地考验着国家、地区和全球治理能力。尽管东亚是报告新冠肺炎疫情较早的地区，但受益于各国的相互支持和配合，本地区疫情防控呈现良好态势，“疗效”显著。以此次东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议为标志，东亚成为抗疫全球合作的成功样板。在共同抗疫的过程中，东亚地区的机制建设不断升级，亚洲命运共同体的理念正在稳步实现。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月23日 17 版）
(责编：冯粒、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved