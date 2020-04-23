人类当携手打造共同愿景（国际论坛）

同疫情作战，即便陷入长夜，只要有人类命运共同体理念的光芒照耀，就能通过团结合作让世界充满温暖和大爱

新冠肺炎疫情正在全球快速蔓延，对全球公共卫生安全造成了巨大负面影响。这场全球危机仿佛将世界带入了长夜。病毒无国界，没有一个国家能够独善其身。

中国采取的疫情防控举措受到世界赞赏。1月23日，中国政府采取了关闭离汉通道等严格措施。中国采取了全面干预和社会疏离措施，对病毒传播链进行了全方位的阻断。全国各地卫生系统的工作者赶赴支援疫情严重地区，仅用10天左右时间就建成了两所专门医院，有效缓解了武汉卫生系统的压力。《中国—世界卫生组织新型冠状病毒肺炎（COVID—19）联合考察报告》所作总结恰如其分，指出中国的举措“改变了疫情快速扩散流行的危险进程”。

中国的做法为南非应对疫情提供了重要借鉴。南非有5000多万人口，很多人生活在人口密集、贫困的地区。这些地区交通拥挤，自来水、卫生设施和电力等基本服务缺乏。如果新冠病毒侵入这些地区，造成的感染将是可怕的。南非只有不到1000张重症监护病房床位，疫情一旦在南非暴发，对医疗系统将造成灾难性的负担。鉴于确诊病例的增加，南非总统拉马福萨决定迅速采取行动，宣布在全国范围内实施“封城”措施。这一决定受到南非人民支持。拉马福萨说，虽然这一措施将对人们的生计、南非的社会和经济造成一定影响，但推迟这一行动，成本将会大得多。

与南非类似，大多数非洲国家人民居住在人口密集的地区。那里的自来水、电力和医疗条件都很有限。在农村地区，许多人无法上网，意味着他们无法得知疫情最新情况。大部分非洲国家的医疗条件落后，公共卫生体系脆弱。更令人不安的是，不少非洲国家缺乏生产药品、呼吸机和其他医疗用品的能力。这意味着，如果疫情扩散开来，这些国家将面临很大困难。

面对疫情，各国加强合作势在必行。各国政府需要学习中国经验，采取严格的检测和追踪措施，积极分享关于疫情防控的知识，建立临时医院，并通过实时监控，将资源及时分配到最需要的地方。发达国家应本着合作精神，在可能的情况下考虑向发展中国家和公共卫生体系薄弱的国家提供援助。国际社会应共同努力降低感染率，让医疗系统能够有效应对疫情，让疫苗得以研发，让患者得到及时妥善的治疗。

每一片乌云都镶着金边。尽管疫情造成消极影响，我们仍要看到积极面。在过去几年里，全球性会议不断呼吁世界各国携手应对气候变化带来的挑战，但一些国家并不上心。新冠肺炎疫情发生后，许多国家采取了“封城”措施，这让我们得以有机会更深入思考人类对地球造成的影响，及时采取有效措施，保护人类共同家园。

现在正是人类携手打造一个共同愿景的时候。这个愿景将促进人们相互关心，并唤起人们对整个地球的关心。如果人类期待拥有一个光明的未来，就必须共同努力。同疫情作战，即便陷入长夜，只要有人类命运共同体理念的光芒照耀，就能通过团结合作让世界充满温暖和大爱。

（作者为“一带一路”新闻合作联盟理事单位南非独立传媒集团执行主席）

《 人民日报 》（ 2020年04月23日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)