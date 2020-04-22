健康包千里送关怀，留学生海外感温情

志愿者在雪中接收物资

一场新冠肺炎疫情席卷五洲四海。海外的游子，期盼的祖国的消息。即使即便受疫情影响，祖国从未忘记远在他乡的学子们。一批批带着“祖国和人民关爱”的“健康包”仍然源源发出。在所有关爱海外学子的人们的努力下，一批重达两吨的健康包物资送到了密歇根大学。

密歇根大学中国学生学者联合会（UMCSSA）作为与密西根大学国际中心官方合作，驻芝加哥领事馆唯一认证的密大中国学生会，承担本次健康包在密西根大学的发放工作。同时，密大中国学联还承担了密西根洲安娜堡周边地区的未成年小留学生和所在高校未成立CSSA学校的中国留学生的健康包发放工作。

密大中国学联的学生干事在密西根中国论坛（MCF）的志愿者和密歇根大学热心同学，校友，和当地同胞的帮助下，在物资抵达的5天内就完成了2吨物资的接收，分装，发放工作。在9个发放点为密歇根大学及周边地区近1800位两岸四地中国学生学者发到了健康包。

周三物资运抵；周四通宵分装；周五冒雪派发；

周六两校奔忙；周日春风和煦；发完气清天朗。

5天内共计有40位志愿者做为“逆行者”参与本次的分装和发放工作。他们平日里都是普通的青年。但是在疫情面前他们主动承担青年责任，奋勇向前。每一位志愿者都是普通的学生，父母的孩子。在疫情面前，他们自愿放弃在安全的家中避险，穿上防护服，戴上口罩，学习着英雄们的样子，冲上去顶风冒雪。

为了能让跟多物资送到同学手中，一些志愿者经手了上千盒连花清瘟，自己一盒都没有领。有的志愿者，听说物资稀缺，自己拿出家中的口罩添到包里。有的志愿者，因为物资放在家里占了床的位置，睡了几天沙发。

困难么？困难！

值得吗？值得！

我们把物资分装好，就可以不用大家领取时候自己分拣，增加接触风险。我们冒雪把健康包送到车边，就不用小留学生弟弟妹妹下车淋雪。我们的７个分发点遍布密西根大学校园，就不用大家走太远的路来领取。双手装过万件物，双脚走遍安娜堡，只要让大家每户家里能有口罩有药，这一切就值得！病肆志不垮；大灾有大爱！

我们的力量真的很微小，但是五洲四海，每一位中华儿女的微小汇聚在一起，就变得无比强大。

然而，这并不是结束，后面还有更多祖国送来的健康包物资。那时，我们还会重装上阵。

“结束了吗？”

“不，还有新的开始。”

（作者系美国密歇根大学中国留学生）

(责编：于洋、燕勐)