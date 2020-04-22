“合作才是相处之道”（患难见真情 共同抗疫情）

近日，9名此前在武汉留学的巴西学生联名致信中国驻巴西大使馆，感谢中国在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻为各国留学生提供的帮助，并表示坚决反对污名化言行。

信件起草人伊格·卡瓦略一直对中国文化和中国的城市建设充满兴趣，2019年他前往湖北大学进修中文。“我们写这封信主要有两个原因。一是衷心感谢中国政府和中国人民在应对疫情期间给予我们的帮助，祝贺中国疫情防控取得重要阶段性成效，生产生活秩序快速恢复；二是我们认为有必要对别有用心者的污名化言行表示反对。”

联名信中说：“尽管远离家乡，我们在中国得到了亲人般的关心和帮助：老师时时关注我们的健康状况，学校为我们提供了口罩、温度计和食品等。”“中国政府和中国人民始终致力于维护公共卫生安全和人民健康福祉，我们深表钦佩。”

今年2月回到巴西后，卡瓦略和朋友们依然与中国朋友们保持着密切联系。留学生们坚持在网上学习中文，与中国老师交流互动。卡瓦略说：“希望全世界团结起来，尽快战胜疫情。我们也迫切希望能早日返回中国继续学习。共渡难关后，巴中友谊必将更加坚固。”

面对西方一些政客和媒体借疫情搞污名化的企图，几名留学生一致表示，坚决反对种族主义、排外心理和任何其他形式的偏见或不尊重。“我们认为，合作才是相处之道，由此建立的友谊纽带才更为长久和牢固。谨向中国人民表达我们的诚挚问候，期待不久的将来我们再团聚。”

收到来信后，中国驻巴西大使杨万明在社交媒体上表示：“巴西留学生的话再次印证了中巴两国人民之间持久牢固的友谊。”

（本报巴西利亚4月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月22日 03 版）

(责编：岳弘彬)