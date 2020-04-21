中资企业保生产 协助南非抗击疫情

人民网约翰内斯堡4月21日电（王磊）在遥远的非洲南部，活跃着这样一群来自中国的电力人。新冠肺炎疫情面前，他们不仅没有退缩，还签下宣誓书，在确保人员健康安全的基础上，尽最大努力做好电力保障工作。他们就是国家能源集团龙源电力南非公司的员工。

南非目前已经建成的最大的风电场项目就是由国家能源集团龙源电力在南非开发的德阿二期北区项目，装机容量为144兆瓦。龙源南非德阿项目是中国在非洲第一个集投资、建设、运营为一体的风电项目。项目分两期同步建设，分别位于北开普省德阿镇西南25公里处和东北75公里处，装机容量分别为100.5兆瓦和144兆瓦，总投资约为25亿人民币。

截至4月21日，南非累积确诊新冠肺炎感染病例3300例，死亡58例，疫情防控形势依旧严峻。尽管如此，龙源电力南非公司仍然保持安全生产，从南非封锁日起至4月9日的14天时间里，德阿两风电场累计发电3260万千瓦时，日均利用小时9.5小时以上。

提前防控 坚决有力

龙源电力南非公司提前谋划，在南非并未发生疫情时，积极落实集团公司要求，召开专题会议研究防疫工作，制定疫情防控工作方案和疫情防控应急处置预案，采取开展疫情防控宣传等措施。

早在1月29日，几乎与国内加强疫情防控同步，南非公司春节期间生产值守人员就联系南非当地口罩供应商，采购口罩送抵距离开普敦760公里的德阿镇，发放到负责风机维护工作的14名联合动力中国派遣人员手中。那时南非乃至整个非洲尚未出现新冠肺炎疫情。

2月3日，在得知海外其他国家出现确诊病例，海外交通以及货物运输可能出现影响后，南非公司一方面和负责风机维护的联合动力国内管理团队进行沟通，制定风机维护人员无法如期抵达南非期间的工作方案，另一方面紧急联系国内备件商空运急需备品备件的可行性。同时采购口罩，划归为生产应急储备物资。

2月6日，结合最新疫情状况，南非公司召开疫情防控专项会议，要求回国休假返回南非的中方员工严格做好14天隔离观察，并进一步启动防疫物资采购工作，保障公司防疫物资储备充足。

3月5日，南非境内确诊首个输入型病例，南非公司随即升级防控要求，启动重大公共卫生事件应急响应第一阶段预案，应急管理领导小组全面开展应急方案的执行管理。

根据第一阶段预案管理，南非公司执行日报告制度，排查人员活动轨迹；开展员工及家属体温和健康状况上报工作，并定时开展办公场所消毒；强化办公区域外来人员管理，避免人员来访，利用远程办公手段处理外部沟通工作；生产部门盘点应急储备物资到位情况，确保应急预案所需储备物资配备充足。

3月23日，南非疫情进一步恶化，单日新增过百，总确诊人数达到402例。南非总统拉马福萨宣布执行国家灾难管理办法。龙源电力南非公司也马上启动第二阶段预案，居家办公及生产少人值守。

从27日零时起，南非进入为期21天的全面封锁状态，除基础保障行业人员外其余人员均不得有非必要外出。龙源电力南非公司一方面将生产应急储备防护物资向一线工作人员足额发放，确保每个坚守工作岗位的一线员工有充足的个人防护用品，同时为德阿风电场运行维护人员统一办理基础保障行业工作外出许可证，保障项目正常运转。另一方面充分发挥现有设备无人值守技术手段及今年年初投入使用的综合自动化办公系统，高效开展风电场少人值守工作模式，并尽可能安排居家网上在线办公。

可以说，充足的准备，系统的安排，科学的管理，让德阿风电场在疫情期间依然可以持续发电。

社会公益 大爱无疆

除了安全生产，龙源电力南非公司还主动联系南非当地政府和卫生部门，深入了解需求，帮助抗击疫情，展现中国企业的社会担当。

在疫情暴发后，龙源南非公司第一时间联系开普敦市政府以及北开普省卫生部门表达自己助力抗击疫情的意愿。通过现金捐助（100万兰特）以及采购洗手液等方式，累积援助金额达150万兰特。

此前，南非公司曾以近400万兰特采购一辆专业医疗大巴车服务当地社区学生、民众。随着新冠肺炎疫情暴发，公司将医疗大巴车配以专业医生、护士人员，以及全套专业设备无偿提供给北开普省卫生部门调派使用。

南非公司还心系儿童的健康成长，积极主动联系南非开普敦红十字儿童医院和SOS国际儿童村，与对方充分沟通并详细了解需求，分别捐款10万兰特和5万兰特，用以购买相应防护物资以及生活必需品。

在开展社会公益活动的同时，南非公司还联合南非有影响力的华人社团，群策群力。响应北开普省华人警民中心的捐款倡议，拿出10万兰特支持奋战在一线的南非医护人员、警察、社区工作人员，并为北开普省执法人员提供基本防护用品；响应开普敦华人警民中心捐款倡议，捐赠10余万兰特用于抗击疫情，帮助贫困百姓，重振当地经济。

宣誓书上 承诺担当

疫情面前，每个人都是普通人，每个人又都不平凡。为了确保电力稳定供应，保障电场安全运行，维护电网供电安全，南非公司的中外员工向公司递交了一份签下自己名字的宣誓书，宣誓在困难时期，挺身而出，全力以赴，保障项目稳定运行。

宣誓书上，是一个个鲜活的名字，更是一个个沉甸甸的承诺和担当。在南非全国封闭期间，南非公司严格落实南非政府相关防控要求，一天天持续刷新着安全生产的记录，确保当地医院、供水等基础行业有充足的电力，保障每个家庭的正常生活。

(责编：于洋、燕勐)