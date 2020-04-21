原标题：荷比卢三国新冠疫情趋缓 比利时初现拐点

新华社布鲁塞尔4月20日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国20日分别报告新冠累计确诊病例33405例、39983例和3558例。比利时联邦政府新冠事务发言人当天在记者会上表示，“比利时疫情的高峰可能已经过去”。

比利时国家公共卫生研究所20日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例1487例，累计确诊39983例。当日新增死亡病例168例，累计死亡病例5828例，其中3028例发生在养老院。

比利时联邦政府新冠事务发言人埃马纽埃尔·安德烈在当天的记者会上说：“正是大家的共同努力减缓了病毒的传播。相关数据表明，比利时疫情的高峰可能已经过去，多项指标都在朝着好的方向发展。现在可以开始考虑有关‘解封’的问题了。”尽管如此，专家认为未来的复工、复课将是一个缓慢进程。

荷兰国家公共卫生与环境研究所20日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例750例，累计确诊33405例；新增死亡67例，创下3月24日以来的新低，累计死亡3751例。

荷兰医疗护理大臣范赖恩20日对媒体表示，当天荷兰从中国运进80万个口罩、3万件防护服和3万副护目镜。他强调说，这批口罩“正是荷兰医疗系统最需要的”。

卢森堡政府20日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3558例，累计报告死亡75例。

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