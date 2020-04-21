世卫组织重申放松管制不等于疫情结束

新华社日内瓦4月20日电（记者刘曲）世界卫生组织20日重申，尽管一些国家已在计划放松新冠疫情期间的社会管制措施，但这并不意味着疫情已经结束。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上说，放松管制并不意味着任何国家疫情的结束。结束新冠大流行需要个人、社区和政府持续努力，继续压制和控制这一致命病毒。

谭德塞表示，“封城”措施有助于缓解一个国家的疫情，但仅凭“封锁”无法结束疫情。世卫组织呼吁各国现在必须确保能够发现、检测、隔离和照顾每一个病例，并追踪每一个病例接触者。

谭德塞说，世卫组织欢迎加快推进和实施新冠病毒抗体检测试验，认为这有助于了解人群的感染程度。世卫组织正为全球范围内开展血清流行病学调查提供技术、科学和财政支持。

谭德塞同时表示，抗体检测对于确定感染者很重要，但其他能够发现病毒的检测方法才是主动发现、诊断、隔离和治疗病例的核心工具。世卫组织的优先工作之一是与合作伙伴一道，增加诊断产品的生产，确保其公平分配到需求最迫切的国家。

谭德塞宣布，世卫组织已与联合国儿童基金会、“国际药品采购机制”等组织合作订购了3000万套检测设备，并将通过联合国供应链于下周交付首批设备。世卫组织计划在4月和5月间向需求最迫切的国家运送外科口罩、N95口罩和护目镜等物资。谭德塞特别感谢马云公益基金会向世卫组织捐赠口罩和检测包等物资。

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