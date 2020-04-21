食品杂货网购需求使配送服务升级

图为3月24日，在英国伦敦历史最悠久、规模最大的食品集市之一博罗市场，商贩正在进行配送服务。

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近来，英国推行“社交疏远”政策应对疫情，越来越多英国民众选择在网上订购食品。据市场调研机构尼尔森统计，过去4周内，英国1/5的家庭曾在网上下单，订购食品及杂货。美国商业内幕网站对1000多名美国民众的调查也显示，42%的人在过去几周内在线购买了食品及杂货，并选择送货到家或到店自提，此前他们从未使用过这项服务。美国食品零售商贸易组织FMI行业关系副总裁道格·贝克表示，危机往往会改变消费者的行为习惯。

美国有线电视新闻网称，3月15日，食品杂货网购应用程序Instacart、沃尔玛和Shipt的下载量比去年同期分别增长了218％、160％和124％。Instacart主席尼拉·甘南蒂兰表示，该公司在过去2—4周里的订单总量，是他们此前需要2—4年才能完成的。

为了处理迅速增加的订单、扩大送货上门服务，英国最大连锁超市乐购近期招聘了超过4.5万名新员工，英国连锁超市威廉莫里森也宣布将新增3500个采摘工、司机和配送中心工作人员的岗位。美国电子商务巨头亚马逊3月新发布的10万个岗位已全部招满，正计划再雇用7.5万名仓库员工和送货司机。

疫情导致许多高级餐厅停业，为其供货的供应商也经营惨淡。英国批发分销商联合会宣传总监大卫·维西克表示，其联合会中已有70家会员开启了家庭送货服务，寻求自救。疫情发生前，一家名为“史密斯和布洛克”的批发商专门为伦敦的高级酒店和米其林餐厅供货。如今通过社交媒体软件，他们每天向散客发出1200箱新鲜水果、蔬菜和奶制品，不仅为其难以保存的生鲜食品找到了出路，还盘活了生意，此前“被迫休假”的员工也重新回到工作岗位。

网上订单数量的暴增让许多超市应接不暇。许多顾客甚至要等上3周时间，才能收到货物。乐购首席执行官戴夫·刘易斯表示，乐购已将线上订单处理能力提高了20%，但依旧无法满足顾客的需求。英国在线生鲜零售商奥凯多公司近日暂停新用户注册，专门处理目前已有订单。

对于批发商而言，从向餐厅供货转为向普通消费者提供零售服务，意味着下单方式的转变。英国“电子资讯”网站称，食品批发商的客户通常通过电话下单，但是对大部分普通消费者来说，网上下单更高效。如何在短时间内开发出一套行之有效的网络下单流程，是许多批发商亟待解决的问题。同时，面向散客的订单通常数量和金额都不大，送货目的地却极为分散，一些批发商无力通过自己的物流来完成订单，但在短时间内又难以找到专业物流公司与其合作。因此，面向零售客户的小规模订单，如何制定价格和运费才能不亏损，也是需要花时间才能算清的一笔“经济账”。对于零售商来说，送货上门比实体店销售利润更低。一些中小型零售商没有足够资金投资建设配送网络，可能很快就将陷入财务困境。

分析认为，从线下转到线上购买生鲜产品，或将成为一项长期消费趋势。据美国有线电视新闻网报道，瑞士信贷分析师塞思·西格曼表示，疫情使越来越多民众接触到在线食品订购和路边提货（即线上下单，线下取货）等全新购物方式，“消费者购物的结构性变化正加速”。还有观点认为，缓解疫情带来的损失，可以把本来要关闭的门店作为电商订单的自提点。也有业内人士认为，生鲜电商不应只停留在卖商品，还可以创新发展模式，比如推出营养搭配服务、做饭教程、互动游戏等，来留住年轻顾客。

（本报伦敦电）

《 人民日报 》（ 2020年04月21日 18 版）

(责编：岳弘彬)