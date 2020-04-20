外交部：美国的敌人是病毒不是中国

人民网北京4月20日电 2020年4月20日外交部举行例行记者会，外交部发言人耿爽在回答记者提问时表示，美国必须清楚，他们的敌人是病毒，不是中国。国际社会只有同仇敌忾、团结合作才能战胜病毒。

央视记者：《求是》杂志近日发表的习近平主席《团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器》文章中，在开篇部分提到了支持中方同盖茨基金会开展合作。你可否介绍一下中方同盖茨基金会在这次抗击疫情中的合作情况？

耿爽：习近平主席发表在《求是》杂志上，题为《团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器》的重要文章，集中体现了中国政府秉持人类命运共同体理念，致力于推进抗疫国际合作的立场和主张。

病毒是全人类共同的敌人，抗击疫情、恢复经济需要包括中美两国在内的世界各国携手努力、共同应对。盖茨基金会是中方和国际社会抗击新冠肺炎疫情的合作伙伴之一。

疫情发生以来，中方科研机构与盖茨基金会就新冠病毒致病、防治等开展合作研究。日前，盖茨基金会还宣布了新的捐款，资助新冠病毒诊断工具、药物和疫苗研发，支持世界卫生组织等国际机构加强疫情防控国际合作，并反对借疫情搞污名化。我们对此表示赞赏和欢迎。

当前，疫情仍在全球范围内快速扩散蔓延。中方愿继续同包括盖茨基金会在内的国际社会一道，加强防疫合作，为维护世界人民福祉和全球公共卫生安全作出积极贡献。

CNN记者：美国总统特朗普上周日表示，美国仍然想要向中国派遣自己的调查人员来调查疫情相关情况，并表示美国一直就这个问题和中国进行商谈。上周六，特朗普表示，如果中方对病毒蔓延负有故意责任，就需承担后果。此外，上周五，两名美国国会议员在国会发起一项议案，要求允许美国公民和地方政府就所谓中国误导世卫组织而导致全球性疫情蔓延起诉中国政府。请问你有何评论？

耿爽：你这些问题我一并作答了吧。

新冠肺炎疫情发生以来，中方本着公开、透明、负责任态度，采取了最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力遏制疫情扩散蔓延，积极开展国际防控合作。中国为全球抗疫付出了巨大牺牲，积累了宝贵经验，作出了重大贡献。国际社会对中国的抗疫努力和成效有目共睹，高度赞赏。

病毒是全人类的共同敌人，可能在任何时间、在世界任何地方出现。中方同其他国家一样，受到了新冠病毒的攻击，是受害者，而不是加害者，更不是病毒的“同谋”。

面对重大公共卫生危机和传染病威胁，国际社会应团结协作、同舟共济，而不是相互指责，甚至叫嚣追责索赔。我不记得国际上有过这种做法。

2009年H1N1流感首先在美国确诊并大面积暴发，蔓延到214个国家和地区，导致近20万人死亡，有谁让美国赔偿了吗？上世纪80年代，艾滋病首先在美国发现并蔓延至全世界，不知给多少人造成痛苦，有谁找美国追责了吗？另外，日前新加坡国立大学教授马凯硕接受采访表示，2008年发生在美国的金融动荡，雷曼兄弟公司破产，最终演变为全球金融危机，有谁要求美国为此承担后果了吗？

美国必须清楚，他们的敌人是病毒，不是中国。国际社会只有同仇敌忾、团结合作才能战胜病毒。一味攻击抹黑他国不能挽回浪费的时间和逝去的生命。希望美方个别人尊重事实，尊重科学，尊重国际公论，停止对中国的无端攻击指责，停止发表不负责任的言论，多聚焦国内抗疫，多推动国际合作。

澳大利亚广播公司记者：澳大利亚外长佩恩呼吁成立调查机制，对疫情源头及包括中国在内的国际社会疫情应对进行调查，并表示对中国透明度表示严重关切。中方对此有何评论？

耿爽：澳大利亚外长佩恩有关言论毫无事实依据，中方对此表示严重关切和坚决反对。

疫情发生以来，中方始终秉持公开、透明、负责任的态度，及时采取一系列果断、有力的应对措施。中方第一时间向世卫组织报告疫情，第一时间同世界各国分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控专家国际合作，中方的表现和贡献得到国际社会普遍积极评价。任何对中国在疫情防控问题上透明度的质疑，既不符合事实，也是对中国人民为防控疫情付出巨大努力和牺牲的不尊重。

中方已多次强调，新冠病毒源头问题是严肃的科学问题，应该由科学家们和医学专家们去研究。我们希望澳方能以客观、科学、严谨的态度对待病毒源头问题。我刚才在回答CNN记者提问时已经阐明了中方在这一问题上的立场。

最后我要说，希望澳方有关人士多做有利于中澳关系、多做有助于深化两国互信、多做有助于两国疫情防控的事，而不是附和某个国家跟风炒作。

香港中评社记者：针对香港警方日前拘捕黎智英、李柱铭等14名涉嫌组织及参与未经批准集结的人员，美国国务卿蓬佩奥、澳大利亚外长佩恩、英国外交部发言人等发声明称密切关注案件，香港拘捕民主派人士令人担忧，和平示威权利受到《中英联合声明》和香港基本法保护。中方对此有何评论？

耿爽：对于香港特区警方依法采取的拘捕行动，个别西方政客说三道四，横加指责，甚至公然要求警方撤销控罪，这是对中国香港事务的粗暴干涉，是对香港法治和司法独立的严重践踏。我们对此表示强烈谴责和坚决反对。

香港是法治社会，任何人不能凌驾于法律之上，香港警方依法执法不容歪曲抹黑。我要再次强调，香港是中国的一个特别行政区，香港事务纯属中国内政，绝不允许任何外部势力插手干预。我们敦促有关方面切实尊重香港法治和司法独立，停止为反中乱港分子撑腰张目，停止以任何方式干涉中国内政。

塔斯社记者：据报道，2008年诺贝尔医学奖得主、法国教授蒙塔尼耶在一次采访时称，他认为新冠病毒是在实验室人工制造而成的，包含HIV病毒基因片段。中方对此有何评论？

耿爽：新冠病毒源头问题是科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究，不应政治化。

目前，世卫组织以及世界上绝大多数公共卫生领域的科学家和专业人士都普遍认为，没有证据表明新冠病毒源于实验室。

中国国际广播电台记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥4月17日接受采访时再次指责中方没有及时向国际社会通报疫情。中方对此有何评论？

耿爽：近来美方个别官员一再散布诋毁抹黑中方防控工作的不实言论，他们的目的是想把水搅浑，推卸自身防控不力的责任。但谎言无论重复多少遍依然是谎言。中方已经用事实和行动全面戳穿了美方的谎言。

我们奉劝这些美国官员把精力用在做好自身疫情防控工作上，而不是试图到处“甩锅”，这样只会欲盖弥彰，不仅无助于缓解美国国内疫情，而且严重干扰中美抗疫合作、损害两国关系。

中国日报记者：据报道，美国白宫贸易与制造业政策办公室主任纳瓦罗日前接受采访时称，中国以世界卫生组织为挡箭牌隐藏病毒，还囤积个人防护设备牟取暴利。中方对此有何评论？

耿爽：新冠肺炎疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世界卫生组织以及包括美国在内的国际社会通报疫情信息，积极开展国际合作，并竭尽所能向其他国家提供支持和捐助，这是有目共睹的事实。

说中国囤积个人防护设备绝对是颠倒是非、指鹿为马。仅以中国向美国提供的抗疫物资为例，他的谎言完全不攻自破。据中国海关不完全统计，3月1日至4月17日，中国对美国提供了各类口罩18.64亿只,医用及其他手套2.58亿双，医用防护服2919万套，护目镜313万副，有创呼吸机156台，无创呼吸机4254台。中国为美国在华采购提供的便利、中国各界向美国社会提供的捐助得到美国各界普遍赞许。

我们奉劝纳瓦罗之流立即停止玩弄造谣、推责的把戏，把精力放在应对国内疫情上。

深圳卫视记者：美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥等美方官员近日多次散布所谓新冠病毒源于中国武汉病毒研究所的言论，并称应对此进行调查。中方对此有何评论？

耿爽：我们多次指出，新冠病毒源头问题是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究，不应被政治化。

目前，世卫组织以及包括美国在内的绝大多数国家的公共卫生领域科学家和专业人士都普遍认为，没有证据表明新冠病毒源于实验室。

昨天，武汉病毒研究所负责人接受媒体采访时明确否认了美方有关不实之辞。他强调，武汉病毒研究所有严格的管理制度，美方说法毫无证据和逻辑，完全是主观臆测。武汉病毒所的全体工作人员没有一人感染新冠病毒，正在全身心地投入科研工作。美方个别人不负责任地散布阴谋论，只会给科研工作带来干扰，对中美科学家之间的合作造成损害。

我们要求美方一些人尊重事实、尊重科学、尊重国际公论。这些人应该认识到，他们的敌人是病毒，不是中国。他们的当务之急是聚焦国内疫情防控，加强抗疫国际合作，而不是攻击抹黑中国、甩锅推卸责任。

塔斯社记者：根据新华网消息，中国公安部副部长孙力军因涉嫌严重违纪违法，正接受审查和调查。据报道，孙力军是在疫情期间被派往湖北的中央指导组成员之一，二月至三月在湖北工作。对他的审查调查是否与在湖北期间的工作有关？

耿爽：关于公安部副部长孙力军接受纪律审查和监察调查一事，中方已经发布了消息。我这里没有可以进一步提供的信息。

法新社记者：据联合国文件称，尽管有联合国安理会对朝制裁，2019年朝鲜煤炭及石油出口仍大幅增加，这明显是在中方船舶公司帮助下实现的。中方对此有何评论？

耿爽：我的同事上周回答过这个问题。这里我就不展开了，简单重申一下：在执行安理会涉朝决议问题上，中方一贯认真履行自身国际义务，按照决议规定处理有关问题。

路透社记者：据报道，越南方面称，中方设立三沙市市辖区严重侵犯了越主权。中方对此有何评论?

耿爽：经国务院批准，中国海南省三沙市设立西沙区、南沙区。这是中方正常的行政区划设置，是中国主权范围内的事。此举有利于完善和提升三沙市行政管理水平，有利于推动三沙市经济建设与生态环境保护协调发展。

中国对西沙、南沙群岛及其附近海域拥有主权，对相关海域及其海床、底土享有主权权利和管辖权。中国政府根据国内法规，选定并公布部分西沙、南沙岛礁名称和管辖海域海底地名，是中方依法加强和规范海洋管理的正常、例行举措，符合国际法和国际通行做法。

中方一贯坚决反对越方有损中国南海主权和权益的言行，并将继续采取必要措施，坚定维护中国的主权和权益。

(责编：曹昆、刘军涛)