柬埔寨人民党发言人：中国援柬抗疫提信心、暖人心

新华社金边4月20日电（记者毛鹏飞）柬埔寨人民党发言人索斯亚拉日前接受新华社记者采访时表示，面对新冠疫情，柬埔寨和中国始终站在一起，紧密合作。中国对柬抗疫提供支持不仅带来了信心，还温暖了人心。

索斯亚拉表示，中国抗疫医疗专家组为柬医务人员带来了抗击疫情所需的实验室管理、门诊管理、防疫规划、治疗方案等技术和经验，中方还帮助柬埔寨建立了远程医疗视频系统。“中国医生的到来不仅给我们带来了信心，还温暖了柬埔寨人民和医务人员的心。”索斯亚拉说，柬中两国树立了合作抗疫的典范。

索斯亚拉还对中国人民，特别是武汉人民同舟共济、互相支持、遵守隔离措施给予了高度评价，认为这些有效措施为其他国家抗击疫情提供了示范。在此期间，湖北得到了中国其他地区充足有效的补给供应，这显示了中国高效的治理能力。“中国共产党和中国政府始终把人民生命安全放在首位，采取了坚定有效的措施。”

他认为，如此勇敢果断的决策保障了人民的生命和福祉，不仅让中国控制住了疫情，而且给其他国家争取了宝贵时间应对疫情。中国在抗击疫情过程中取得的经验对其他国家也很重要。中国向国际社会及时分享抗击疫情的经验，为许多国家提供医疗物资等支持，这充分体现出中国对世界发展和构建人类命运共同体的高度责任感。

索斯亚拉说，在如今全球形势不稳定的背景下，中国在推进双边、多边合作，区域和全球贸易中的角色会越来越重要，中国依旧是推动世界经济发展的重要动力。“我对中国经济持乐观预期，相信中国经济会逐步恢复并继续强劲增长。”

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