热衷“甩锅”既荒唐又无益（国际论道）

图为在意大利帕多瓦，中国抗疫医疗专家组成员与当地医生合影。

（新华社发）

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。面对这一威胁全人类健康福祉的病毒，国际社会疾呼团结协作，但是仍有一些刺耳杂音干扰视听、破坏合作氛围，引起国际舆论的不满与批评。

近来，针对某些美国政客借疫情大做文章、“甩锅”中国的不实言论，世界卫生组织等国际组织与各大外媒纷纷发声予以斥责，直言这种毫无根据的指控实属荒唐，与其为自己应对疫情不力寻找“替罪羊”，不如吸取教训、与中国携手抗疫。

“对华指控站不住脚”

全球疫情依然严峻，一些无益于团结协作的杂音却又沉渣泛起。在少数西方国家，借疫情对中国种种“甩锅”和污名化的言行时有出现。对此，国际舆论纷纷予以斥责。

俄新社近日刊文批评称，西方为“甩锅”疫情应对不力而指控中国相当荒唐。

《俄罗斯报》网站评论文章列数了美国政客近3个月来抹黑诬陷中国的“三波攻击”：一是试图给新冠病毒贴上国家标签，污名化中国；二是指责中国应对疫情缓慢，信息公开不透明；三是从口头指责污蔑转向实际行动。针对最新这波攻击，文章直言：“这俨然是一场闹剧。”

就某些美国政客有关中国的无端指责，多名世界卫生组织官员近期也在公开场合作出回击。世卫组织卫生紧急项目技术主管玛丽亚·范·科霍夫指出，早在1月12日中国就分享了病毒基因序列，因此聚合酶链式反应检测才可以被迅速开发并与全球分享。

虽然国际社会批评不断，但是某些美国政客并未就此收敛不妥言行。据外媒报道，当地时间4月14日，美国总统特朗普宣布，美国将暂停资助世界卫生组织，理由是他认为世卫组织在处理新冠肺炎疫情时表现欠佳。在此之前，他还表示世卫组织持有“以中国为中心”的立场，指责其最初应对疫情的指导意见。

对于这一由“甩锅”中国进而发展到“甩锅”世卫组织的举动，许多美国媒体都看不下去了。

“美国停止资助世卫组织的决定是完全错误的一步，而特朗普对于世卫组织偏袒中国的指责也毫无根据。”美国有线电视新闻网4月15日刊文称，自新冠肺炎疫情蔓延以来，国际社会普遍缺乏合作。不少国家选择关闭边境、囤积物资并向外国“甩锅”。但是，各国此时没有必要，也不应该保持这种状态。

美国《国家利益》双月刊网站日前也刊文称，美国的一些反应很可能适得其反，比如将指责游戏升级，并把新冠肺炎疫情列为美中经济脱钩的又一个原因。“这些提议将是徒劳无功或者是存在问题的。”

“中国成了‘替罪羊’”

疫情当前，不集中精力抗击病毒，却浪费口舌编造不实指控，在外媒看来，某些西方政客“迷之行为”的真实用意昭然若揭。

“众所周知，将自己的错误‘甩锅’给外国，是屡试不爽的政治战术。”俄新社刊文称，西方的“甩锅”举动，实质是为了转移其国内民众的不满情绪，因为在这些西方国家，疫情蔓延的规模以及导致的经济后果都是灾难性的。

英国《卫报》也刊文指出，对于那些试图推卸责任的西方政客来说，中国成了方便利用的“替罪羊”。

“中国控制了疫情，而美国却没有控制。中国实施了严格的全国隔离，而美国却没有。”美国哥伦比亚大学经济学教授杰佛瑞·萨科斯在美国有线电视新闻网刊发文章，引述多家媒体的报道称，美国早在今年初便收到来自各方的疫情警告，其中包括中国疾控中心主任1月3日亲自致电美国疾控中心主任发出警告，然而某些美国政客不仅不承认收到预警，反而多次采用“中国病毒”“武汉病毒”等侮辱性词语，这一做法显然是为了“转移注意力”。

美国福克斯新闻网也引述美国康涅狄格州民主党参议员墨菲的观点称，美国如今之所以会处于这样的危机，不是因为中国，也不是因为世界卫生组织，而是在于美国政府没有认真对待这种病毒。

中国究竟做得如何，不少外媒摆出了事实。葡萄牙《公众》日报网站引发专家观点称，来自中国的都是货真价实的援助，中国是欧洲慷慨无私的朋友。在美欧关系紧张之际，中国向意大利和西班牙提供援助。美国白宫却发布针对欧洲的旅行禁令，美国还传出与德国争夺疫苗研发主导权的消息。

美国《政治报》网站欧洲版刊发评论文章称，当中国站在抗击疫情的前线时，欧盟无法一致行动，世界另一个超级大国美国则正忙着“甩锅”。

“最大限度拓宽合作”

近日，在特朗普对世界卫生组织应对新冠肺炎疫情的方式进行抨击后，世卫组织总干事谭德塞予以回击，敦促美国与中国一道抗击新冠肺炎，而不是沉溺于推卸责任。“各国所有政党应该将注意力放在挽救生命上。请不要将这场疫情政治化。”

要想战胜疫情，团结合作显然是比“甩锅”更为有力的武器。

联合国秘书长古特雷斯在近期一次视频讲话中表示，新冠肺炎疫情暴发以来，各国民众普遍感到恐慌，同时也在寻求指导和帮助。就在世界最需要尊重科学和展现团结的时候，“错误信息”却在全球蔓延。为此，国际社会必须警惕那些有害的建议、骗人的方案以及仇恨言论等。各国民众必须相信科学，齐心协力，共同应对第二次世界大战以来人类最具挑战性的危机。

俄罗斯外长拉夫罗夫也指出，面对病毒危机，人类不该彼此争斗与遏制，而是应该团结起来，遏制病毒蔓延，降低经济损失，切实保障人民的生命安全与身体健康。他赞同中国提出的“人类命运共同体”理念，认为这一理念是为推动国际社会形成合力，而某些国家所采取的遏制做法则充满对抗思维。“我相信，疫情过后，会有越来越多的国家意识到这一点。”

日前，90多名美国知名学者和前政府高官联合发出公开信，呼吁美中共同应对新冠肺炎疫情带来的全球性危机。

“现在是时候最大限度地拓宽合作渠道了。”美国《国家利益》双月刊网站刊文称，新冠肺炎疫情提供了一个绝佳机会，让美中双方搁置分歧，认清朝着共同目标携手共进的好处。

其实，对于那些一味“甩锅”的西方政客来说，他们眼前并非没有可以借鉴的合作案例。

美媒近日报道称，自2月以来，以中国国家卫健委高级别专家组组长钟南山和美国哈佛大学医学院院长乔治·戴利为代表的中美两国医生已经展开合作，联手抗疫。目前，合作已经延伸至潜在的新冠病毒药物的临床试验，双方启动了一些较长期的项目。

“抗击公共卫生威胁的历史一再证明，医学和科学是世界上一支超越政治的向善力量。”乔治·戴利说。美国华人医师团队董事会成员埃莉萨·吴也表示：“新冠肺炎疫情是一个全球性问题，我们必须把政治意图放在一边。”

(责编：岳弘彬)