当前最紧迫和必要的是共同应对挑战，有效遏制病毒传播。我们愈发认识到世界各国守望相助的必要性。中国政府力所能及地帮助遭受疫情冲击的国家共渡难关。老挝党和政府重视中国抗疫经验和成果，高度评价中国及时向老挝派遣抗疫医疗专家组并提供必要医疗物资援助。

——老挝人民革命党中央对外联络部部长顺通

目前，法中两国在医疗物资供应、科研等方面开展了合作。未来，双方还可在病毒研究等方面进一步加强合作。在抗击疫情的斗争中，联合国和相关机构的作用非常重要。国际社会的当务之急是团结起来，将保护民众生命安全作为首要任务，共同努力遏制疫情在全球范围快速蔓延。

——法国共产党全国执行委员会委员莉迪娅·萨马巴克斯

新冠肺炎疫情是跨越国界的全球性威胁，需要全球共同努力遏制。全球战疫的唯一途径是协作，美中两国应抓住这一机遇，实现在科学研究、公共卫生、信息共享等多个领域的合作。美中两国合作对推动全球合作抗疫进程至关重要。

——美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇

中国政府为应对疫情实施了全面、具体、细致的防控措施，涉及社会的方方面面，取得疫情防控显著成效。中国的疫情防控经验、技术可以为其他国家提供借鉴。

——韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐

在灾难面前，我们应当抱有同理心，互相帮助、团结一致，最大程度地携手合作，共渡难关。非洲和中国可以在中非合作论坛框架下共同探索应对传染性疾病的方法。南非希望同中国一起为推动非中深度合作做出更有意义的努力。

——南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃

经过艰苦努力，中国疫情防控取得阶段性重要成效，这为世界其他国家抗击疫情带来信心和希望。中国与国际社会携手努力，向其他国家捐赠医疗物资、分享抗疫经验、派遣医疗人员前往支援，彰显了人类命运共同体理念。

——肯尼亚国际问题专家阿德希尔·卡文斯

（综合本报记者李滢嫣和新华社记者采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年04月20日 17 版）

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