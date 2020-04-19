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中国专家向多国分享抗疫经验 获高度评价

2020年04月19日23:55  来源：中国新闻网
 
原标题：（抗击新冠肺炎）中国专家向多国分享抗疫经验 获高度评价

中新社北京4月19日电 综合报道，连日来，中国多地通过选派医疗队援外、组织中外专家在线交流等多种方式，向多国分享抗疫经验，获高度评价。

19日下午，中国赴菲律宾抗疫医疗专家组一行12人圆满完成援助任务，平安返回福建厦门。此行专家组12人由中国国家卫生健康委组建、福建省卫生健康委选派。专家组于4月5日抵达菲律宾马尼拉，随机携带并捐赠一批医用N95口罩、医用口罩、医用隔离面罩、医用防护服、呼吸机等急需的医疗防护物资给菲律宾政府。

在菲期间，专家组共参访11家当地医疗机构，参加10次交流会议，举办6场培训，培训、浏览人数共计9万余人次，接受20家主流媒体采访。菲律宾方面积极采纳专家建议，完善相关防控诊疗措施，努力遏制疫情发展。中国医疗专家组因地制宜提出建议，专业而真诚的分享，得到菲律宾政府、医疗同行、广大民众认可和赞誉。据悉，专家组接下来将在厦门指定休养点集中休整。

4月15日晚，抗击疫情国际经验线上交流会在安徽省合肥市中国声谷举行，来自中国、美国、意大利和日本的一线抗疫医学专家在线交流分享了抗疫经验。

刘群是中国声谷内一家人工智能企业的负责人，其公司科研团队在新冠肺炎疫情发生初期，就与华中科技大学同济医学院附属同济医院进行深度合作，开发了人工智能肺炎辅助筛查和疫情监测系统。

美国Thomas Jefferson大学医院放射科医生Lakhani使用的就是刘群团队研发的肺炎辅助筛查系统。Lakhani表示，通过对新冠肺炎患者CT影像的深度学习和量化分析，可以快速辅助医生判断患者肺部受损情况。目前全球的放射科医师都处在短缺的状态，在这种情况下人工智能技术非常有意义，能够很好地减轻目前医生的负担，帮助医生达到快速的病人分诊。

意大利罗马生物医学大学附属医院影像诊断科主任Quattrocchi表示，在当地疫情发生之初，他就与中国的科研团队紧密合作，通过人工智能对新冠肺炎进行鉴别诊断。截至目前，该系统的诊断准确度达到97.5%。

“同气连枝珍重待春风”“惟愿健康”……一批外部贴有用希伯来语、中文和英文书写的美好祝福语的医疗物资，已顺利移交给以色列驻广州总领事馆，将运往以色列。记者了解到，这批医疗物资是近日广东以色列理工学院的学生和家长募集，捐赠给以色列理工学院的，包括150000只医用一次性口罩、9000个一次性手套、600个护目镜等。

以色列驻广州总领事劳霈乐（Peleg Lewi）称，来自广东以色列理工学院家长和学生的捐赠让他深深感动。很感谢家长和学生们的爱心，同学们对以色列的支持和鼓励让他们对抗疫充满信心，对以中友谊也充满信心。（完）（参与报道：黄咏绸 李怡青 李敏 张俊）

(责编：冯粒、曹昆)
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