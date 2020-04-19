疫情好转　首尔人反对放松防疫管控

根据17日发布的一项民调，韩国首都首尔的大多数市民认同眼下需要转入日常生活和防疫工作并行的“生活防疫阶段”，但反对马上结束“社交距离严守期”。

“社交距离严守期”具体措施包括限制各类设施运营、敦促民众遵守防疫规定、取消聚会、居家办公等。韩国政府上月开始执行“社交距离严守期”，原定本月5日结束，后来又延长至本月19日。

韩联社报道，总部位于美国纽约的全球研究咨询公司受首尔市政府委托于10日至12日面向1000名18岁以上首尔市民开展民意调查。民调结果显示，33.4%的调查对象赞成本月19日结束“社交距离严守期”，63.6%调查对象则认为“为时过早”。

97%的调查对象认为应在适当时候转入生活和防疫并行的“生活防疫阶段”。就判断转入“生活防疫阶段”的标准，33.8%的调查对象回答“单日新增确诊病例少于10例”，36.5%调查对象认为“与新增病例数无关，应在政府认定有效管控体系建成时宣布”。

韩国疾病管理本部17日发布的新冠疫情最新统计数据显示，当地时间16日零时至17日零时，韩国新增22例确诊病例。这是韩国连续第5天单日新增病例少于30例。截至17日零时，韩国累计新冠确诊病例10635例，累计病亡230例。（王宏彬）【新华社微特稿】

(责编：杨牧、刘洁妍)