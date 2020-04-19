“阿利玛医院将为特立尼达和多巴哥人民提供高级别的防护。”日前，在视察了由中国铁建（加勒比）公司设计建设的阿利玛医院，尤其是针对新冠肺炎疫情紧急改造的医院防疫区域后，特多总理罗利在社交媒体上如此评价。

阿利玛医院位于特多北部城市阿利玛。当地的老医疗中心面积较小，病患接待能力不足，看大病需要去很远的中心医院。由中企承建的这座高5层的综合性现代化医院拥有150个床位，有助于满足当地就诊需求。

就在医院即将竣工交付之际，新冠肺炎疫情在全球多点暴发。3月12日，特多出现首例确诊病例；仅5天之后，特多卫生部与中方团队商讨改造相应设施，使医院有能力接诊治疗新冠肺炎患者。

项目负责人李东生告诉本报记者：“在疫情期间抢工，挑战比以往更大。但为了特多人民的生命安全，我们会像国内抢建火神山医院和雷神山医院一样担起责任。”

临时将普通病房改造升级成隔离病房，需要调整空调、排水、弱电和发动机等各个系统。“我们面临的最大挑战是隔离空调系统，将原先跨洁净区和病房等污染区的空调系统断开，或者安装高效过滤器，确保走廊内的空气压力大于病房。”阿利玛医院项目工程部部长彭才柱介绍。

为了尽早完成改造任务，抢工期间，中特两国150多名员工先后参与建设，每天从清晨6点半忙到次日凌晨，调试空调时还可能通宵达旦。即便工作繁忙，项目组依旧有条不紊做好员工健康安全保障：一方面安排交叉作业，避免人员聚集，要求戴口罩、测体温、洗手才能进入施工现场，另一方面在施工现场醒目位置张贴防疫宣传画，加强防疫知识宣讲。

最终，建设团队在一周时间内，改造出100个隔离病床，之后又完成了其他防疫相关区域的改造。现在，特多方已有医务人员入驻现场，阿利玛医院已经做好接收新冠肺炎患者的准备。

项目施工协调员雷特·博里斯非常自豪能参与医院的建设和后期改造，“中国企业在特多需要时建成了这家医院，衷心感谢中方工作人员！他们远离家人，和我们一起艰辛努力，建成了这所当地居民长久盼望的医院。特多人民将在这里享受到优质的医疗服务”。

特多卫生部基建中心负责人罗纳尔多·科伊拉斯表示：“特多卫生部与中国铁建公司保持着长期良好的合作关系，中方的工程质量非常高。阿利玛医院的建成对特多人民意义重大。”特多卫生部部长迪亚尔辛格也对中方的建设速度大加赞赏，“项目团队如此快速改造好隔离病房，新医院提升了我们的抗疫能力”。

（本报里约热内卢4月18日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月19日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)