人民网>>国际

中企完成对特多阿利玛医院防疫区域的紧急改造——

“新医院提升了我们的抗疫能力”

本报驻巴西记者  朱东君

2020年04月19日05:16  来源：人民网－人民日报
 

　　“阿利玛医院将为特立尼达和多巴哥人民提供高级别的防护。”日前，在视察了由中国铁建（加勒比）公司设计建设的阿利玛医院，尤其是针对新冠肺炎疫情紧急改造的医院防疫区域后，特多总理罗利在社交媒体上如此评价。

　　阿利玛医院位于特多北部城市阿利玛。当地的老医疗中心面积较小，病患接待能力不足，看大病需要去很远的中心医院。由中企承建的这座高5层的综合性现代化医院拥有150个床位，有助于满足当地就诊需求。

　　就在医院即将竣工交付之际，新冠肺炎疫情在全球多点暴发。3月12日，特多出现首例确诊病例；仅5天之后，特多卫生部与中方团队商讨改造相应设施，使医院有能力接诊治疗新冠肺炎患者。

　　项目负责人李东生告诉本报记者：“在疫情期间抢工，挑战比以往更大。但为了特多人民的生命安全，我们会像国内抢建火神山医院和雷神山医院一样担起责任。”

　　临时将普通病房改造升级成隔离病房，需要调整空调、排水、弱电和发动机等各个系统。“我们面临的最大挑战是隔离空调系统，将原先跨洁净区和病房等污染区的空调系统断开，或者安装高效过滤器，确保走廊内的空气压力大于病房。”阿利玛医院项目工程部部长彭才柱介绍。

　　为了尽早完成改造任务，抢工期间，中特两国150多名员工先后参与建设，每天从清晨6点半忙到次日凌晨，调试空调时还可能通宵达旦。即便工作繁忙，项目组依旧有条不紊做好员工健康安全保障：一方面安排交叉作业，避免人员聚集，要求戴口罩、测体温、洗手才能进入施工现场，另一方面在施工现场醒目位置张贴防疫宣传画，加强防疫知识宣讲。

　　最终，建设团队在一周时间内，改造出100个隔离病床，之后又完成了其他防疫相关区域的改造。现在，特多方已有医务人员入驻现场，阿利玛医院已经做好接收新冠肺炎患者的准备。

　　项目施工协调员雷特·博里斯非常自豪能参与医院的建设和后期改造，“中国企业在特多需要时建成了这家医院，衷心感谢中方工作人员！他们远离家人，和我们一起艰辛努力，建成了这所当地居民长久盼望的医院。特多人民将在这里享受到优质的医疗服务”。

　　特多卫生部基建中心负责人罗纳尔多·科伊拉斯表示：“特多卫生部与中国铁建公司保持着长期良好的合作关系，中方的工程质量非常高。阿利玛医院的建成对特多人民意义重大。”特多卫生部部长迪亚尔辛格也对中方的建设速度大加赞赏，“项目团队如此快速改造好隔离病房，新医院提升了我们的抗疫能力”。

　　（本报里约热内卢4月18日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年04月19日 03 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved