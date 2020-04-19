共建一带一路，合作纽带更加牢固（患难见真情 共同抗疫情）

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国与共建“一带一路”各方守望相助，在共同抗疫中，携手推进项目建设。“一带一路”朋友圈更加团结，构建人类命运共同体的理念更加深入人心。

“愿增进一带一路框架下更多深层次合作”

“冲破黑暗夜，再见满天星”“交得其道、千里同好”“海内存知己，天涯若比邻”“冬将尽，春可期；山河无恙，人间皆安”……一段时间以来，一句句美好寄语连同抗疫物资一起，从中国发往“一带一路”沿线国家和地区，送去力量和温暖。

在受疫情影响的“一带一路”沿线国家和地区，中国企业充分调动资源，承担起抗疫责任：中建五局和长沙仁和医院派遣的联合医疗队携带医疗物资驰援阿尔及利亚；中国铁建向尼日利亚派遣防疫工作组，为1600名中方员工和1万多名当地员工提供防控指导，与尼方医疗团队分享防疫经验；中铁一局援建的塞内加尔妇幼医院拥有84张床位和3间手术室，被塞方指定为新冠肺炎定点收治医院，目前已收治多名当地患者……

在斯里兰卡，中国电科加速推进斯里兰卡卫生部医疗设施升级项目，向斯国家传染病医院和主要公立医院交付急需的2000多台套医疗设备。斯卫生部致信感谢中国企业在斯抗击疫情关键时期提供的宝贵帮助，表示“愿增进‘一带一路’框架下更多深层次合作”。

中国先后向意大利派出三批专家组。在意大利红十字会主席罗卡看来，中国专家组是首批抵达意大利的国际援助者，中国帮助让人感动。意大利一位网友留言：“中国不止一次向我们伸出援手。共建‘一带一路’合作的纽带更加牢固。”

“我们看到了中国经济的韧性和潜力”

中东经济网刊文指出，“中国加快复工复产，同时带动海外‘一带一路’项目建设有序开展，我们看到了中国经济的韧性和潜力。”

中老铁路是泛亚铁路的重要组成部分，也是“一带一路”倡议的重要互联互通工程。近日，中铁二院设计完成的中老铁路最大跨度桥梁——班纳汉湄公河特大桥主桥实现合龙，标志着桥梁建设取得阶段性成果。老挝公共工程与交通运输部部长本占表示：“在施工现场，防疫措施得当，各项管理规范，中国员工克服疫情影响，确保工程施工进度，给我们增添了信心。”

参与共建“一带一路”海外项目的中国企业全力推进项目建设，尽可能保障当地民众生产生活。巴西瓦加斯基金会国际财务管理研究中心主任夏华声表示，中国企业复工复产，不仅有利于中国经济恢复，还有助于稳定全球产业链供应链。

中国华电柬埔寨额勒赛水电站、印尼巴厘岛电厂等海外发电项目均严格按照所在国家电力调度安排，平稳保电。中国建筑股份有限公司近日在马尔代夫胡鲁马累岛承建的7000套社会住房项目提前交付，大大缓解当地的住房压力。中国化学工程旗下天辰耀隆生产的硫酸铵可用于纺织、皮革、医药等方面，为保证疫情期间的海外需求，企业生产不停歇，积极协调人工、码头、物流，产品出口至印度等10多个国家。

巴西巴中精英企业家联合会首席执行官若泽·儒尼奥尔认为，当前中国正在加快恢复生产生活秩序，“中国为全球抗击疫情和经济复苏作出重要贡献”。

“期待全球抗疫早日迎来最终胜利”

“中国疫情防控取得明显成效，赢得广泛的国际声誉和认可。”古巴哈瓦那大学经济系副主任何塞·波索说。

斯里兰卡国家电视台日前报道称，中国交建集团港口城项目公司在抗击疫情的同时推动复工复产，这体现了中国企业的担当。尼日尔《萨赫勒报》刊文表示，中油国际西非公司尼日尔项目公司在疫情期间克服困难开展生产，保证尼日尔石油供给，为当地社会生活正常运行作出贡献。

近日，中化集团农业事业部与约旦阿拉伯钾肥公司、俄罗斯乌拉尔钾肥公司和摩洛哥磷酸盐集团的高管连线，分享企业疫情防控经验。3家企业高度重视中国企业的专题分享，认为在疫情防控过程中，中国采取措施速度之快、成效之显著令人印象深刻。

“感谢中国企业分享宝贵防疫经验，期待全球抗疫早日迎来最终胜利。”国际肥料工业协会主席穆斯塔法·特内布表示，将把中国企业的防疫经验与协会全球400多个会员分享，携手抗击疫情，共建“一带一路”。

岁寒知松柏，患难见真情。在特殊时刻，中国企业以实际行动拓展着中国与共建“一带一路”沿线国家和地区的抗疫合作，克服疫情影响，不断推进高质量共建“一带一路”。

（本报北京、里约热内卢、墨西哥城、约翰内斯堡、开罗、曼谷、新德里4月18日电 记者刘歌、尚凯元、李晓骁、朱东君、张远南、刘旭霞、吕强、黄培昭、孙广勇、胡博峰）

《 人民日报 》（ 2020年04月19日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)