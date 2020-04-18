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王毅同塞内加尔外长阿马杜·巴通电话

2020年04月18日12:38  来源：新华网
 

　　新华社北京4月18日电　4月17日，国务委员兼外长王毅应约同中非合作论坛非方共同主席国、塞内加尔外长阿马杜·巴通电话。

　　王毅表示，在中国抗疫斗争的关键时刻，包括塞内加尔在内的非洲国家给予了坚定支持，我们铭记在心。当前非洲疫情不断扩散蔓延，中方对此十分关心。中国政府和社会各界积极行动、驰援非洲，各种援助物资分批运往非洲各国和非盟，地方省市主动向非洲国家提供对口支援，优秀医疗专家与非洲同行举行14场视频会议，在非46支中国医疗队为当地开展培训近400场。应世界卫生组织和非盟请求，中国日前派遣两支医疗专家组，分别赴埃塞俄比亚和布基纳法索，协助两国及周边国家抗击疫情。中方正在筹备下阶段向非洲国家提供新一批紧缺物资援助，派遣更多专家组赴非洲有关国家协助抗疫。

　　王毅强调，中国人民对非洲人民有着深厚感情，中非关系经受了风云变幻考验，有着牢不可破的坚实基础。当年埃博拉疫情在非洲暴发时，中国医疗队在其他人撤出时逆行进入灾区，将生死置之度外，同非洲兄弟并肩救治患者。在此次中国抗疫的困难时刻，塞内加尔等许多非洲国家信任中方，没有撤走他们的留学生。中方也信守承诺，始终象对待家人一样，保护非洲在华侨民特别是留学生的安全。

　　王毅表示，作为中非合作论坛共同主席国，我们愿与塞方共同落实好论坛北京峰会成果，特别是向中非团结抗疫、加强卫生合作等领域倾斜，引领中塞、中非关系取得更大发展。

　　阿马杜·巴表示，塞中关系建立在友好和真诚互信基础上，两国元首保持密切接触，双方在中非合作论坛框架下的合作富有成效。塞方愿同中方通力合作，落实好论坛北京峰会成果。塞方感谢中方对塞方抗击疫情给予的援助。当前，非洲国家疫情形势严峻，各国正采取措施加强应对，希望并相信会继续得到中方的大力支持。

(责编：李枫、岳弘彬)
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