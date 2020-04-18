世界卫生组织获得多方力挺

在日内瓦当地时间4月15日世卫组织例行的媒体通报会上，世卫组织总干事谭德塞对美国“断供”作出回应。他说，长期以来，美国对世卫组织慷慨友善，希望它继续如此。“如果我们四分五裂，病毒就会利用我们彼此间的裂痕乘虚而入。”

英国广播公司（BBC）4月16日报道说，在美国宣布停止向世卫组织提供资金后，多国先后表态将继续支持世卫组织的工作。英国首相府发言人表示，英国没有计划追随美国的决定，并称世卫组织是领导全球抗击疫情的重要角色。澳大利亚、新西兰等国也强调，不会暂停或削减向世卫组织提供经费。

欧盟委员会表示欧盟支持世卫组织遏制疫情的努力，已提供额外资助，并正在研究欧盟及其成员国如何应对美国此举。

——《环球时报》

国际货币与金融委员会呼吁携手抗疫

国际货币基金组织（IMF）决策机构国际货币与金融委员会4月16日发布公报，呼吁国际社会携手合作，必要时进一步扩大财政、货币和金融稳定措施，共同克服新冠疫情带来的健康和经济挑战。

国际货币与金融委员会第41届部长级会议当天以视频形式召开。该委员会欢迎各经济体央行和金融当局为缓解全球金融压力和维持金融稳定采取行动。IMF也将与其他国际机构和伙伴组织密切协作，通过资金支持、政策建议和能力建设向成员提供帮助。

——新华网

（本报记者 石 畅 康 朴整理）

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