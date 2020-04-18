“感谢中国政府和人民大力支持帮助”

四月十五日，中国援助奥地利防疫物资运抵维也纳机场。

新华社发

四月十七日，在南昌昌北国际机场，中国政府赴乌兹别克斯坦联合工作组成员向送行人员挥手道别。

新华社记者 万 象摄

人类是一个命运共同体。战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。中国近期不断对外派遣医疗专家组，把中国抗疫的经验带给其他国家，帮助他们抗击疫情。

4月17日，由江西省派遣的联合医疗工作组从江西南昌乘专机启程，赴乌兹别克斯坦协助开展疫情防控工作。工作组由15人组成，包括中医药、重症、院感控制、疾病预防、急诊、护理等专业的专家，以中医药专家为主体，充分体现中西医结合。

工作组将在中国驻乌使馆领导下与乌方交流分享中国抗疫经验，提供防控和诊疗指导培训，还将为中国驻乌使馆、中资企业人员和华侨华人提供健康包、防疫技术指导、防护物品及中医药咨询服务。

此前一天，中国政府派遣的抗疫医疗专家组抵达布基纳法索，开始与当地医疗机构合作开展新冠防疫工作。专家组专业领域涵盖呼吸、重症、内科、院感、中医、影像、实验室检测、流行病学调查、消毒、护理等。

除了派遣医疗队，中国政府和民间力所能及地向急需抗疫物资的国家捐赠物资，缓解当地防护用品紧张的局面。

4月17日上午，一架白俄罗斯伊尔-76军用运输机降落在首都明斯克郊区的军用机场，从中国运回新一批中方援助的抗疫物资。这批物资包括新冠病毒检测试剂盒、N95口罩、医用口罩、血氧仪、医用防护服、护目镜、红外线温度计和一次性医用手套等，总体积约为180立方米，重约30吨。

据了解，这批抗疫物资是中国招商局集团、浙江吉利汽车集团等20多家在白中资企业，以及甘肃、上海、广东、山东、江苏以及湖北石首等与白俄罗斯各地方建立了友好省州或友好城市关系的省市捐赠。

4月16日，中国政府援助奥地利防疫物资交接仪式在维也纳机场举行。这批防疫物资包括口罩、防护服、隔离眼罩、外科手套等奥方急需物品。装载这批物资的航班15日抵达维也纳机场。

奥方代表表示，奥地利国内正处于防控疫情的关键时刻，感谢中国政府和人民大力支持和帮助。在中方协助下，奥方在两国间架起了“空中桥梁”，已先后派出36架次货运包机飞往中国，运回大批在华采购的医用物资。奥中抗疫合作堪称危难时刻国际合作典范。

此外，一些中资企业也积极行动。中国路桥工程有限责任公司厄瓜多尔分公司4月16日向厄瓜多尔政府捐赠包括医用口罩、医用手套、一次性防护服和护目镜在内的一批防疫物资，充分展现了企业的社会责任感。

（综合新华社消息）

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