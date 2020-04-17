综合消息：国际社会支持世界卫生组织在抗击新冠疫情中发挥重要作用

新华社北京4月17日电 综合新华社驻外记者报道：美国政府日前宣布暂停资助世界卫生组织，此举引发国际社会严重关切。多国政府、政要及国际组织代表认为，世卫组织在应对全球公共卫生危机方面发挥着不可替代作用，国际社会应支持世卫组织指导协调国际抗击疫情工作，携手克服危机。

中国常驻联合国代表张军16日致函第74届联大主席穆罕默德-班迪、联合国秘书长古特雷斯和各国常驻联合国代表，重申中国坚定支持世卫组织在全球抗击疫情合作中发挥领导作用，反对将新冠疫情政治化。在当前严峻形势下，世卫组织作用不可或缺，中方反对任何试图削弱世卫组织的行为。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利16日与世卫组织总干事谭德塞通电话，表达欧盟对世卫组织的强烈支持，并重申通过多边框架下共同合作来抗击疫情。双方一致认为，应加强对预防性措施投资，以应对此次疫情和未来的挑战。

德国外交部长马斯16日出席“多边主义联盟”外长视频会后表示，弱化世卫组织好比将飞行员扔出飞行中的飞机，是一种不负责任的行为。当天，“多边主义联盟”24国外长发表声明，全力支持世卫组织领导和协调全球抗击疫情。

加拿大国际发展部长古尔德16日接受媒体采访时说，现在比以往任何时候都更需要基于科学和准确数据的国际协调行动以抗击疫情，国际社会必须与世卫组织等多边组织合作，确保它们拥有足够资源，在应对疫情时发挥重要作用。

南非政府16日发表声明指出，当前比任何时候都更需要国际社会加强团结和协作。美方此时宣布暂停资助世卫组织，南非对此感到震惊，认为此举将严重影响全球抗击疫情努力，希望美方重新考虑决定，与国际社会一道抗击疫情。

秘鲁总统比斯卡拉16日在新闻发布会上表示，任何人都无法否认世卫组织当前形势下汇聚全球战疫合力的重要性，部分国家对世卫组织持不同看法，秘方表示尊重，但是当前各国应携手应对疫情。秘方将继续向世卫组织提供支持。

菲律宾总统发言人洛克16日在情况通报会上表示，菲律宾坚定不移同世卫组织站在一起，坚决支持世卫组织在全球抗击疫情方面发挥重要作用。菲方呼吁各国团结起来，支持世卫组织，向世卫组织提供包括资金在内的多方面支持。

斯里兰卡前总理维克勒马辛哈16日致信美国总统特朗普，强调世卫组织在国际卫生安全治理方面发挥其他多边组织难以替代的重要作用，呼吁美方基于人道主义理由重新考虑其决定，恢复资助世卫组织。

美国前总统卡特15日发表声明说，他对美国政府作出暂停资助世卫组织的决定感到担忧，世卫组织急需这些资金，特别是在世界遭遇重大疫情之际，世卫组织是唯一有能力领导防治病毒工作的国际组织。

新西兰前总理、联合国开发计划署前署长克拉克15日接受媒体采访时表示，在各国都在竭力抗击疫情之际，暂停资助世卫组织是非常愚蠢的行为，这将把一个全球健康危机人为地上升为全面经济和社会危机。

另据报道，美国总统特朗普16日主持七国集团领导人视频会议期间，提及世卫组织在疫情应对中“缺乏透明性及处置不当”，呼吁对其展开全面审查和改革，但是并未得到与会其他国家领导人积极回应。法国总统马克龙、德国总理默克尔、加拿大总理特鲁多等均表示，支持世卫组织在国际抗击疫情合作中发挥重要作用，并呼吁国际社会采取有力和协调的应对措施，共同应对疫情。（参与记者：王建刚、高原、张国英、任珂、李保东、郑昕、袁梦晨、王子辰、孙丁、刘品然、许缘、唐璐、郭磊、卢怀谦）

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