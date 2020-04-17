保证社交距离是疫情防控关键

人民网布鲁塞尔4月16日电（记者牛瑞飞）4月15日，上海新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏教授应邀与在欧中资企业、驻欧新闻媒体、华人华侨、留学生进行视频连线，就当前欧洲疫情形势、个人防护等热点问题进行交流，答疑释惑。

本次活动由驻欧盟使团联合驻比利时、荷兰、卢森堡使馆并欧盟中国商会，与上海市外办、卫健委共同组织，并通过驻欧盟使团抖音账号网络同步直播，收看人数超过20万人。

有效隔离是各国抗“疫”的统一“打法”

张文宏指出，按照单位面积和人口的新冠肺炎发病率计算，比利时、荷兰、卢森堡都已进入全球排名前十位。其中，比利时和荷兰确诊病例均已超过3万，死亡人数和病死率也都较高。其实，德国、法国等国的疫情高峰已经来了，但没有出现断崖式下降。主要原因是确诊病例多，而且欧洲的老龄化程度高。从发展趋势看，包括比、荷、卢在内的欧洲多国整体疫情仍处在上升期。

张文宏表示，抗疫最重要的是有效地把传染源与其他健康人群分隔开。这取决于两个因素，一是饱和检测，一是集中隔离。饱和检测就是对所有疑似病例做到全部检测。集中隔离就是将所有确诊病例集中到定点医院和方舱医院进行隔离。世界各国看似有不同打法，其实都是在答同一张考卷。虽然国情不同，但所采取的策略都是依据同一个科学道理，都是标准动作。抗疫是否有成效，就看这些标准动作能否做好。

张文宏介绍道，中国采取了一系列策略，包括早期诊断、对所有疑似病例进行检测，有效跟踪、排查和隔离确诊病例的密切接触者、建立方舱医院等，从而在较短时间内控制住了疫情。当然不同的国家有不同的国情，也会有不同的应对措施，但是只有把有效隔离、延长社交距离这些措施做到位，才能降低传播指数。

保证社交距离是复工复产的防控关键

张文宏说，从目前形势判断，全球疫情短时间很难彻底结束，建立科学的防护理念，边工作边抗“疫”将会成为一段时间内的“常态”。当欧洲疫情有所趋缓后，复工复产将成为各国的首要任务。

对于中资企业代表提出“如何做好复工复产后的防护”问题，张文宏建议，企业要提供更加宽敞的办公场所，呼吁员工佩戴口罩，通过玻璃窗隔离等方式减少窗口服务等渠道的直接接触。此外，张文宏强调，“吃饭是最大的风险，减少人群聚集，尤其是不要聚在一起吃饭聊天是防范的关键。如果家里有人在外面工作，密切接触的人比较多，那回家后不要和家人一起吃饭，因为我们发现确诊病例中70%来自于家庭成员之间的传染”。

戴口罩是社交距离的延伸

张文宏补充道，目前各国都开始重视保持社交距离，这对控制疫情十分重要。而戴口罩是社交距离的延伸，“两个人都戴口罩可以使得彼此的社交距离从1.5米延长到4米”。在回答“目前欧洲口罩紧缺，很多欧洲民众自制口罩是否管用”的问题时，张文宏说，普通民众在一般情况下不需要佩戴医用口罩，自制口罩也能起到一定的防护作用，但同时还是要注意保持社交距离。

合租公寓的留学生不必过于担忧

对于留学生代表提出的“如何在合租学生公寓中做好防护”的问题，张文宏建议，学生只要做好以下措施，就能有效避免感染：和他人错峰使用公用厨房、卫生间，不扎堆吃饭，不共用碗筷，把食物烹饪熟，将公用洗衣机里的衣物洗净后烘干等。此外，公寓电梯相对封闭，建议进出电梯佩戴口罩，用纸巾、牙签或钥匙按电梯按钮，减少用手触碰公共设施。接触后要及时洗手或使用免洗洗手液。

保证营养充足可降低成为重症病患的几率

“保护好自己，尽量不感染。万一感染了，尽量避免转为重症。”张文宏在视频连线中反复强调。

张文宏介绍道，对于年龄低于50岁的人群，患病的治愈率高于95%。因此，避免恐惧心理，同时注意充分休息，保持充足的营养，尤其是高蛋白的摄入，可以大大降低成为重症患者的几率。而极度缺乏营养是患者由轻症转为重症的重要原因。

张文宏说，“现在我们医院轻症患者的饮食是保证一天四个鸡蛋。因为让患者自身产生抗体，要靠蛋白质。经验判断，感染后第7-10天是病情最重的时候，如果这个阶段能战胜病毒，基本就能扛下来。哪怕是生病时胃口不好，光靠喝粥吃咸菜也不行，要多摄入牛奶、鸡蛋、肉类、鱼类等高蛋白食物。”

数据显示，患病人群中约有15%要去医院就医，3%需要进入重症监护室（ICU）抢救。而判断要马上去医院的重要标准就是“呼吸困难”。张文宏分享了一个自我检测的方法，“如果连续走路200米或者上一层楼梯觉得喘不上气，那就需要马上去医院，通过吸氧等方式救治。”

“群体免疫”的提法“不靠谱”

在回答关于西方一些国家提出的“群体免疫”策略的问题时，张文宏教授明确指出，所谓“群体免疫”在科学上和现实中都已被证实不可行。

张文宏表示，所谓“群体免疫”理论，简单地说，就是要有足够多的人通过感染获得抗体，从而在人群中有效阻挡病毒持续传播。如果想要达到所谓“群体免疫”效果，至少需要有一半的人口感染新冠病毒。这样的代价是巨大的，广大民众是不会同意的。“一个国家采取什么样的抗疫策略，最终决定权在人民手中。”

张文宏说，人类历史上还从来没有通过放任自流的“群体免疫”策略战胜疫情的先例。科学证实，接种疫苗是实现“群体免疫”的唯一途径。近日，中国在抗新冠病毒疫苗研发方面不断传来好消息，希望全球科学家加强合作，尽早研制出安全有效的新冠疫苗，从根本上战胜疫情。

不应孤立看待无症状感染者问题

在回答关于无症状者的问题时，张文宏介绍道，无症感染者和有症感染者是一个硬币的两个方面。有症状感染者越多，说明无症感染者就越多。无症感染者一般是免疫力强的人，对病毒的抑制力比较强。很多有症状的感染者治愈后也没有后遗症，所以基本不用担心无症状者会产生后遗症。

可否放心送孩子上学

关于欧洲国家正在酝酿复课的消息，张文宏认为，这个问题与欧洲的国情密不可分，不解决孩子复学的问题，欧洲的家长们就难以复工复产。目前来看儿童的重症患者极少，但学校里同学之间很难保持社交距离，不能因为儿童的患病风险低，就把他们暴露在风险之中，而且孩子患病也很容易传染给家里的大人。

张文宏说，如果有条件，建议等疫情趋稳后再送孩子上学，尤其是年龄偏小的孩子。家长可以观察学校复课两周之后是否有病例出现，如果没有，可以考虑送去上学，但要提醒孩子勤洗手，保护好自己是第一位的。此外还要保证孩子的营养摄入。

处方药要在医生指导下使用

在回答华侨关于为防止轻症变重症，是否可以自行用药的问题时，张文宏说，处方药要在医生的指导下使用，不能自己去吃，不然可能发生不可预测的风险。唯一可以自用的是退烧药，体温达到38.5℃以上，可以用些退烧药，并保证营养的摄入。体温不高时，建议冷水物理降温，多喝些热汤让自己发发汗也有效果。中药在国外属于非处方药，需要咨询当地的中医医生如何使用。

我看过的新冠病毒是黑白的

在回答一位小朋友关于“新冠病毒是什么颜色”的问题时，张文宏说，病毒没有色素细胞，病毒外面一层蛋白质，里面包着基因，非常小，因此没有染色时在电子显微镜下面看到的病毒是黑白的。病毒一定要寄住在哺乳动物细胞里才能存活，而不和人接触就是打断病毒“接力赛”的最好方式。

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