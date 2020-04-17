澳推出刺激计划应对经济下行

日前，澳大利亚联邦议会通过一项总额为1300亿澳元（1澳元约合0.62美元）的工资补贴计划，以帮助企业和员工渡过疫情引发的危机。国际货币基金组织最新报告预测，今年澳大利亚经济的萎缩幅度将达到6.7%。国际货币基金组织澳大利亚事务主管哈拉尔·芬格称，澳大利亚经济正进入近30年来的首次衰退。

面对疫情蔓延和经济下行的双重压力，澳大利亚政府提出了经济“休眠”策略，以应对近期推出的一系列防疫政策对经济带来的负面冲击。除了必要的经济活动，一部分受疫情影响较大的企业将进入“休眠”状态，避过艰难时期，等待“员工回归、机会回来、经济回暖”。在“休眠”期间，澳政府计划通过发放1300亿澳元的工资补贴，以帮助企业和员工渡过难关。该政策实施期限为6个月，有望覆盖600万名员工。连同该计划在内，澳政府近期推出的经济刺激措施总规模已达约3200亿澳元，相当于澳国内生产总值的16.4%。

此外，澳联邦政府提出了大规模经济刺激计划，帮助受疫情影响的企业，尤其是中小企业及脆弱群体渡过难关。政府将福利金的额度提高一倍，以防止失业者生活陷入困顿；澳大利亚央行紧急实施量化宽松政策，将银行利率降至历史最低水平，并回购政府债券，为银行系统注资900亿澳元；联邦政府还为中小银行和非银行信贷机构提供了150亿澳元资金，以帮助银行向中小企业融资。

澳大利亚总理莫里森16日表示，随着澳新增确诊病例数连续多日低于50例，澳政府工作的注意力已开始转向疫情过后恢复经济等问题，将定期评估防疫措施，并开始制订中长期计划。澳大利亚联邦卫生部16日公布的数据显示，截至当地时间16日15时，澳累计确诊病例6468例，累计死亡63例。

悉尼大学商学院教授汉斯·杭智科认为，经济“休眠”计划可以不拘泥于6个月的期限，可根据国内国际疫情的变化逐步恢复制造业等领域，同时积极推动对外贸易，尤其是与中国的贸易。

（本报堪培拉4月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月17日 16 版）

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