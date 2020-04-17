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英欧举行脱欧后第二轮谈判

本报驻英国记者  强  薇

2020年04月17日05:28  来源：人民网－人民日报
 

　　当地时间4月15日，英国与欧盟举行第二轮未来关系会谈，标志着因新冠肺炎疫情而推迟的“脱欧”后英欧谈判重启。双方代表当天举行视频会议，为未来谈判敲定日程。

　　负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶和英国“脱欧”谈判代表戴维·弗罗斯特发表联合声明称，双方处理了大量技术性工作，澄清了主要分歧和共同观点；双方均认为有必要进行下一步谈判，以便在6月前取得实质性进展。双方还决定下一轮谈判于4月20日以视频对话形式进行。

　　英国于1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。3月初，英国与欧盟在布鲁塞尔举行了“脱欧”后首轮谈判。第二轮谈判原定于3月18日在伦敦举行，但因疫情取消。鉴于日渐紧张的谈判时间表，视频谈判成为当下可行选项。

　　英欧分歧依然较大。据报道，双方分歧主要在四个方面：如何保证双方处在公平的竞争环境里、如何进行安全合作、双方未来关系出现争端采取何种解决机制、如何解决渔业问题。英国《快报》称，巴尼耶认为当前双方的法律文本仍存在“非常大的差距”。英国方面表示，将在6月底前对谈判进展进行评估。首相约翰逊此前声称，如果在6月未取得实质性进展，英国将退出谈判。

　　英国媒体认为，由于疫情影响，几乎所有欧洲国家经济都受到冲击，尚不清楚英欧双方是否会在未来谈判中改变立场，目前英方继续强调不延长“脱欧”过渡期。英国政府发言人近日称，当前英国的首要任务是应对新冠肺炎疫情，“脱欧”过渡期已由议会立法确认于今年12月31日结束，英国将继续致力于谈判以如期达成协议。4月15日，代行首相职责的英国外交大臣多米尼克·拉布再次与弗罗斯特会面，重申英国政府不延长过渡期的承诺。但欧盟方面认为，今年年底前达成贸易协议的想法“过于乐观”。

　　眼下，英国还面临与其他贸易伙伴签署新贸易协议的艰巨任务。由于各国忙于应对疫情，这一进程也被推迟。英国作为欧盟成员国时拥有41个贸易协议，目前仅签署替换了其中的19个，仍有大量贸易协议在讨论中。智库“变化欧洲中的英国”研究员吉尔·巴雷特表示，英国已有50年没有单独进行过贸易谈判了，政府在这方面缺乏专业经验。在此情形下，在2020年底更新所有的贸易协议极具挑战性。

　　（本报伦敦4月16日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年04月17日 16 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
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