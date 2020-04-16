中国专家组走进巴格达新冠疫情定点收治医院

新华社巴格达4月15日电（记者张淼）中国红十字会援助伊拉克防治新冠肺炎医疗专家组近日走进巴格达多家定点收治医院，深入病房，与伊方专家交流临床诊治与防控方案，分享中国经验。

12日至14日，中国专家组疾控、重症救治和核酸检测专家走进位于巴格达的新冠病毒康复中心、伊本·赫提布传染病院和幼发拉底医院三家定点收治医院。在严格防护下，专家们深入普通病房和重症科室，与伊方临床医生讨论诊疗方案，提出院感防控建议。

中国疾控中心专家韩孟杰说，巴格达三家定点医院目前收治了近200名患者，伊方正积极救治患者，阻断患者继续传播病毒的风险。在与伊方交流中，专家组重点介绍了轻症如何避免转向重症、药物使用、诊断和出院标准的中方经验。专家组同时正协助伊拉克疾控中心起草国家层面统一的综合性防控方案。

广州医科大学附属第一医院专家徐永昊说，伊拉克重症救治水平相对薄弱，但伊方做了许多准备，定点医院设法将治疗前移，尽量减少患者转为危重症的几率。希望通过交流, 伊方能结合中国经验逐步提高危重症患者的救治水平。

伊拉克卫生部15日报告，该国新增确诊病例15例，累计1415例；累计死亡79例，治愈812例。为控制疫情蔓延，伊拉克政府当日再次延长全国宵禁，目前禁令延长至4月24日斋月开始之日。

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