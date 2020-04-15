人民网>>国际

综合消息：拉美新冠确诊病例超7万 巴西新增死亡病例创新高

2020年04月15日15:10  来源：新华网
 

新华社墨西哥城4月14日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：新冠疫情在拉美多国持续蔓延，截至当地时间4月14日，确诊病例累计超过7万。拉美疫情最为严重的巴西当天新增死亡病例204例，创下单日新增新纪录。

巴西卫生部数据显示，巴西14日新增确诊病例1832例，累计25262例；死亡病例新增204例，累计1532例。

秘鲁、厄瓜多尔、墨西哥、智利等疫情较严重的国家当日确诊和死亡病例也有不同程度的攀升。

截至14日，秘鲁新增确诊病例519例，累计确诊10303例；新增死亡病例14例，累计死亡230例。厄瓜多尔新增确诊病例74例，累计确诊7603例；新增死亡病例14例，累计死亡369例；累计治愈696例。墨西哥新增确诊病例385例，累计确诊5399例；新增死亡病例74例，累计死亡406例。

智利卫生部14日发布的数据显示，截至当地时间13日21时，智利新增确诊病例392例，累计7917例；新增死亡病例10例，累计死亡92例；累计治愈2646例。

面对疫情迅速蔓延的严峻形势，拉美多国采取了更有针对性的措施。巴西政府将向全国印第安原住民提供更多的医疗援助。秘鲁政府公布新规，违反隔离期各项规定的居民视情节将被处以罚款。智利政府调整局部隔离的范围，并将关闭边境政策延长至4月22日。

其他一些拉美国家14日更新的数据显示：多米尼加新增确诊病例119例，累计确诊3286例；哥伦比亚新增确诊病例127例，累计确诊2979例；阿根廷新增确诊病例166例，累计确诊2443例；古巴新增确诊病例40例，累计确诊766例；哥斯达黎加新增确诊病例6例，累计确诊618例；玻利维亚新增确诊病例24例，累计确诊354例；委内瑞拉新增确诊病例4例，累计确诊193例。（执笔记者：林雪；参与记者：周星竹、张国英、尹南、郝云甫、吴昊、苏津、高春雨、倪瑞捷、林朝晖、范小林、徐烨）

(责编：贾文婷、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved