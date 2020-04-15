综合消息：拉美新冠确诊病例超7万 巴西新增死亡病例创新高

新华社墨西哥城4月14日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：新冠疫情在拉美多国持续蔓延，截至当地时间4月14日，确诊病例累计超过7万。拉美疫情最为严重的巴西当天新增死亡病例204例，创下单日新增新纪录。

巴西卫生部数据显示，巴西14日新增确诊病例1832例，累计25262例；死亡病例新增204例，累计1532例。

秘鲁、厄瓜多尔、墨西哥、智利等疫情较严重的国家当日确诊和死亡病例也有不同程度的攀升。

截至14日，秘鲁新增确诊病例519例，累计确诊10303例；新增死亡病例14例，累计死亡230例。厄瓜多尔新增确诊病例74例，累计确诊7603例；新增死亡病例14例，累计死亡369例；累计治愈696例。墨西哥新增确诊病例385例，累计确诊5399例；新增死亡病例74例，累计死亡406例。

智利卫生部14日发布的数据显示，截至当地时间13日21时，智利新增确诊病例392例，累计7917例；新增死亡病例10例，累计死亡92例；累计治愈2646例。

面对疫情迅速蔓延的严峻形势，拉美多国采取了更有针对性的措施。巴西政府将向全国印第安原住民提供更多的医疗援助。秘鲁政府公布新规，违反隔离期各项规定的居民视情节将被处以罚款。智利政府调整局部隔离的范围，并将关闭边境政策延长至4月22日。

其他一些拉美国家14日更新的数据显示：多米尼加新增确诊病例119例，累计确诊3286例；哥伦比亚新增确诊病例127例，累计确诊2979例；阿根廷新增确诊病例166例，累计确诊2443例；古巴新增确诊病例40例，累计确诊766例；哥斯达黎加新增确诊病例6例，累计确诊618例；玻利维亚新增确诊病例24例，累计确诊354例；委内瑞拉新增确诊病例4例，累计确诊193例。（执笔记者：林雪；参与记者：周星竹、张国英、尹南、郝云甫、吴昊、苏津、高春雨、倪瑞捷、林朝晖、范小林、徐烨）

(责编：贾文婷、刘洁妍)