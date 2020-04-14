西方抹黑“甩锅”当休矣（观象台）

毫无疑问，全球正面临新冠肺炎疫情的巨大压力。然而，令人瞠目的是，在这场近百年来人类最严重的公共卫生危机面前，有些国家的“枪口”不是对准病毒，反而瞄准了世卫组织和中国。

最新一波攻击的对象是世卫组织。美国总统特朗普指责世卫组织在应对病毒传播方面犯了严重错误以及“以中国为中心”，并宣布将考虑停止向该组织拨款。这与近来一波抹黑中国的言论一脉相承。所谓“中国病毒源头论”“中国不透明论”“中国转移责任论”等种种荒谬论调已成为国际舆论场上最令人难以忍受的噪音。

疫情当前，无数生命受到威胁，最应该做的是什么？当然是救命。无论是加紧生产防疫装备和医疗设备，还是抓紧研发特效药与疫苗；无论是采取有效防疫措施，还是保障民众生活无忧，在与病毒战斗的当下，该做的事情一目了然。

然而，美欧某些政客却选择了推卸责任。一名驻法使馆的外交官近日总结了西方反华舆论战的“套路”：先假借情报机构或专家之口编造谎言，然后发动媒体集中进行炒作。他们不怕被“辟谣”，因为谎言会像病毒一样瞬间传播到全世界。即使最后谣言被拆穿，他们诬蔑抹黑中国的目的已达到，他们转移民众视线的目的已达到。

面对这些谬论，中国外交官在回应时经常用的一个词是“不值一驳”。疫情发生后，中方始终采取公开、透明、负责任的态度，第一时间向世界卫生组织报告疫情，第一时间同各国分享新冠病毒基因序列，第一时间开展疫情防控专家国际合作，第一时间向其他疫情暴发国家伸出援手。这些最基本的事实有目共睹。西方想靠“套路”否认和抹杀这一切，难。

面对这些谬论，专业人士和专业机构义愤填膺。世界著名科学期刊《自然》4月7日出版社论发出呼吁：必须停止新冠病毒污名化，马上！该杂志郑重道歉，因为曾经在世卫组织为新冠病毒提供正式命名前，错误地将新冠病毒与武汉和中国直接关联在一起。社论指出，必须谴责借疫情煽动种族主义和歧视亚裔人的做法。作为专业机构，世卫组织本着治病救人的初心，根据实地考察的结果，多次肯定和赞赏了中国抗击疫情的措施和成效。面对“中国是否要求世卫组织表扬自己？”这种不怀好意的问题，世卫组织总干事谭德塞的回答有理有据、铿锵有力：“如果有人或某个国家做了正确的事情，你就要表示肯定。这不是什么表扬，而只不过是说出一个事实”“世卫组织不能因为承受舆论压力就不说出事实，而我刚才所说的就是事实”。

在应对疫情的关键时刻，西方还沉迷于舆论战“套路”，为了选票、为了“甩锅”、为了不可明言的政治利益，抹黑中国的抗疫措施，诋毁世卫组织的权威性和公信力，其对民众生命福祉的漠然暴露无遗。在西方依然牢牢把握着国际舆论场上话语权的当下，他们的“套路”大行其道。只是，这一次，谁最伤？是千千万万的普通民众，是全球的抗疫大局。

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