土内政部长防疫处理挨批　辞职遭拒

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安12日拒绝内政部长苏莱曼·索伊卢辞职。内政部先前突然宣布“封城”以防控新冠病毒疫情，数十座城市大批民众慌忙出门哄抢物资，索伊卢因而招致批评。

索伊卢当天早些时候在社交媒体“推特”发布声明，称打算辞职，承认“实施戒严令前发生的事件不符合最理想的疫情管控方式”。

土耳其政府10日晚将近10点宣布次日零点开始在多座城市实施48小时戒严。数百万民众在戒严令生效前两个小时内涌入商店、抢购物资。戒严令适用于土耳其31个省共计6400万人口，包括首都安卡拉和人口大约1600万的最大城市伊斯坦布尔。

总统府说，埃尔多安认为索伊卢辞职“不合适”，应继续留任。索伊卢是执政党正义与发展党成员，2006年起担任内政部长。

反对党共和人民党发言人法伊克·厄兹特拉克说，“封城”决策原本是确保民众健康的应有之举，“由于缺乏计划，（反而）对民众健康构成威胁”。厄兹特拉克认为，民众哄抢物资让“数日自我隔离的努力白费”。按照伊斯坦布尔市长的说法，市政府没有提前接到戒严通知，内政部仓促实施戒严令“导致混乱和恐慌”。

据土耳其卫生部发布的数据，截至12日，土耳其累计确诊将近5.7万新冠病例，死亡病例1198例。

土耳其运输部长穆罕默德·贾希特·图尔汗两周前遭解职，缘由是运输部在疫情期间为筹备开凿运河照常举办招标活动，招致批评。（陈丹）【新华社微特稿】

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