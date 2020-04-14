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国际邮轮业面临“停摆”危机

本报驻美国记者 吴乐珺

2020年04月14日05:38  来源：人民网－人民日报
 

　　一段时间以来，全球多艘邮轮上出现新冠肺炎确诊病例后，各大邮轮公司相继发布停运公告。随着疫情持续蔓延，多家邮轮公司市值大幅缩水，全球邮轮业陷入“停摆”。

　　目前，占据全球客运量近80%的全球最大的三家邮轮公司——嘉年华邮轮、皇家加勒比邮轮和挪威邮轮已暂停所有班次的航行。总部位于华盛顿的国际邮轮协会称，邮轮行业面临困境。自今年初以来，邮轮公司的美股股价下跌了70%—80%，市值大幅缩水。据国际邮轮协会公布的数据，2018年美国邮轮及相关行业的经济产值超过527亿美元，全球有近1300万名邮轮乘客从美国的港口出发。

　　“新冠肺炎疫情将让邮轮业‘沉没’。”《经济学人》杂志评论道。船舱空间相对密闭，为病毒传播提供了环境。美国和英国建议70岁以上的人不乘坐邮轮旅游，而这些人是邮轮市场的核心客户群体。

　　尽管全球最大的三家邮轮公司现金流相对充足，资产负债表也比较健康，市场还是担心邮轮业可能难以摆脱危机。嘉年华公司日前宣布进行12.5亿美元的股票增发；皇家加勒比公司正在动用循环信贷协议的余额，这将使未偿还债务增加近35亿美元；挪威邮轮公司日前宣布获得了价值6.75亿美元的一揽子贷款，以应对其面临的财务压力。

　　“邮轮行业的信用额度正在迅速枯竭，迫使这些遭受重创的公司为赢得生存而战。”金融专家艾伦·法利认为，邮轮公司的行动凸显出疫情造成的金融破坏速度之快。道琼斯下属的《巴伦周刊》称，2020年嘉年华邮轮公司将有18亿美元债务到期，并要支付48亿美元的新船承诺款，此次疫情令该公司处境艰难。皇家加勒比和挪威邮轮公司的处境类似，如果长期陷于困境，这三家公司可能被迫重组。

　　“邮轮之家”网站分析认为，疫情过后邮轮业恢复运营将是一个长期过程，可能遇到的问题包括：取消航行班次、延迟新船交付、调整停靠港、提供大幅折扣、增加健康检查、更严格地执行清洁和消毒程序等。“尽管邮轮行业有很强的恢复力，航行也会在安全的时候恢复，但小型邮轮公司可能无法从经济打击中恢复过来，部分邮轮航线可能被迫取消。”

　　另一方面，美国邮轮旅游预订网站的最新数据显示，与2019年的同期业务相比，2021年的邮轮预订增长了40%。“邮轮之家”网站负责人表示，这表明疫情之后邮轮的预订需求仍然强劲，这是一个令人鼓舞的迹象。

　　（本报华盛顿4月13日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月14日 17 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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