东帝汶首都帝力市内的一处临时隔离区里，中国援东帝汶第八批医疗队的医生正与当地医护人员分享中国抗击新冠肺炎疫情的经验。他们一边细心讲解，一边操作演示医疗设备，并不时提醒避免交叉感染。

“中国医生指导我们防疫抗疫，东帝汶医护人员和民众都很感动。我们就像一家人，非常感谢中国医疗队。”东帝汶国立医院抗击新冠肺炎小组组长科隆说。

据东帝汶卫生部的消息，截至4月7日，东帝汶新冠肺炎累计确诊病例1例，累计疑似病例43例。目前已有692人完成14天隔离，986人正接受隔离。然而，当地医疗和民用基础设施落后，全国只有1家国立医院、6所地区医院以及一些卫生所，防疫形势较为严峻。

医疗队积极参与当地疫情防控工作，同中国驻东帝汶大使馆、世卫组织驻东代表处、东卫生部建立四方沟通机制，及时与东帝汶方分享中国新冠肺炎防控和诊疗方案。针对东帝汶疫情，医疗队制定了完善应急方案，举行义诊，宣讲抗疫知识，并就当地密切接触者追踪管理、疫情监测等提出建议。

东帝汶国立医院参照中国防疫经验，迅速采取果断措施，包括暂停普通门诊、延期手术、开设发热门诊、实行急症病人分诊分流等，取得了良好效果。医生阿迪说：“我们很幸运，可以在中国医生的指导下分享疫情防控和诊疗方案等。”国立医院副院长弗拉维尔表示：“中国援东帝汶医疗队与东帝汶医务人员并肩携手、共同抗疫，为疫情防控作出了很大贡献。感谢中国医疗队！感谢中国！”

东帝汶已于日前宣布进入国家紧急状态，实行宵禁。东帝汶总统卢奥洛对中国政府抗疫举措以及开展抗疫国际合作表示赞赏：“十分感谢中国在抗击疫情方面给予东帝汶的帮助，希望继续同中国加强抗疫合作。”

（本报曼谷电）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 03 版）

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