中方高度重视保障外国在华人员生命健康安全

本报北京4月13日电 （记者肖新新）针对美国国务院发言人近日发表的涉非洲在华公民言论，外交部发言人赵立坚13日说，在当前国际社会亟须团结抗疫的形势下，美方妄言耸听，挑拨是非，既不道德，更不负责任。

当日例行记者会上，赵立坚说，在当前国际社会亟须团结抗疫的形势下，美方妄言耸听，挑拨是非，既不道德，更不负责任。“我们奉劝美方还是把精力放在本国疫情防控上，企图借机挑拨中非友好关系不可能得逞。”

赵立坚说，中国政府在疫情防控过程中，高度重视保障外国在华人员的生命健康安全，对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法。“中国和非洲一直是好朋友、好伙伴、好兄弟。在中国人民抗击疫情的关键时刻，非洲国家和人民给予我们有力声援和支持。在非洲疫情日趋严峻的形势下，中国从政府到民间都积极行动，紧急驰援非洲，得到非洲国家和人民高度评价。中国对非友好的政策没有任何改变，非洲国家和人民对华友好的感情也不会有任何动摇。我们不会对非洲兄弟搞歧视。事实上，前期中国疫情严重的时候，非洲在湖北和武汉的3000多名留学生除1人感染并被很快治愈外，其他人都安然无恙。”

赵立坚说，针对近期非方反映的非洲国家在粤公民的关切，广东方面已经进行梳理排查，并采取了一系列新的举措。“相信经过中非双方共同努力，事情将得到妥善解决。”

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 03 版）

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