人民网>>国际

“只有携手抗疫，才能共渡难关”

本报记者  李  琰

2020年04月14日05:27  来源：人民网－人民日报
 

　　“一个人的力量是有限的，大家一起努力，就能做成很多事情。” 近日，法国人弗雷德结束了在武汉近60天的志愿服务工作。他说，武汉已经成为他的第二个家，面对新冠肺炎疫情，他希望贡献自己的一份力量。

　　弗雷德来自法国里昂，8年前随中国妻子定居武汉，曾在武汉理工大学当法语老师。疫情突如其来，弗雷德与家人留在武汉。1月26日，当朋友询问弗雷德是否愿意加入民众自发组成的志愿车队，为武汉的医院与社区运输物资时，他当即爽快答应。

　　“只要抗疫一线的医护人员需要，我们随时整装待发。”在近两个月的时间里，弗雷德每天早出晚归，开着自己的车给武汉各相关医院运送消毒水、橡胶手套、防护服、食品等，还帮助社区运输蔬菜水果、日常生活用品，累计行驶里程超过3000公里。

　　“武汉是我们共同的家园。大家想着多送几趟物资，就是为武汉抗击疫情多尽一份力，”弗雷德说，“这场疫情，让我看到中国人民团结互助的精神，这种精神迸发出强大的力量。”弗雷德认为，中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，包括迅速建设火神山、雷神山等专门医院，改建方舱医院，充分动员社区力量，构筑起联防联控的严密防线等。得益于这些科学果断的决策，中国有效控制住了疫情。如今，武汉各社区生活正在逐步恢复正常。

　　“现在，我经常把中国的防控举措分享给法国的亲友，建议他们少出门、戴口罩、不聚集等。”弗雷德认为，科学的自我防护能有效减少病毒传播风险，中国的抗疫经验值得借鉴。当前，疫情仍在全球蔓延，加强抗疫国际合作是大势所趋。弗雷德表示，中国向其他国家派出抗疫医疗专家组、援助医用物资等行动，体现了负责任大国担当，“只有携手抗疫，才能共渡难关”。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月14日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved