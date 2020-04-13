世卫组织：新冠肺炎病亡率估计比流感高10倍

新华社日内瓦4月9日电（记者刘曲）世界卫生组织9日表示，新冠肺炎病亡率估计比流感高10倍。

世卫组织总干事谭德塞在疫情通报会上说，自该组织两个月前启动第一个新冠肺炎战略准备和应对计划以来，情况发生了很大变化。新冠病毒的全球传播已使多国卫生系统不堪重负，扰乱了全球经济。

他指出，新冠肺炎病亡率估计比流感高10倍。虽然大家已经目睹了新冠病毒对发达国家造成的危害，但它在更贫穷和更脆弱的国家可能造成的破坏仍未完全显现。“我们承诺尽我们所能来阻止这一切的发生。”

谭德塞说，目前非洲的感染人数相对较少，但增长很快。世卫组织早在1月就宣布新冠肺炎疫情构成国际关注的突发公共卫生事件，目的就是让各国和地区、特别是卫生系统薄弱的国家和地区能有时间做好准备。但现在看来，这一时间上的“机会窗口”在许多国家正在关闭。

世卫组织当天还宣布，未来几天将发布第二个新冠肺炎战略准备和应对计划。新计划将包括迄今对新冠病毒的最新认知以及防控过程中的经验教训、通过适当护理降低病亡率、开发安全有效的疫苗和疗法等。

“在这条（抗疫）路上，我们还有很长的路要走，”谭德塞说，“我们必须在国家和全球层面上将‘疫情政治化’这种做法‘隔离’起来。我们必须共同努力，我们没有时间可以浪费。”

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