【网连世界】澳大利亚华人：做好防疫不给祖国增添负担

澳大利亚联邦卫生部12日公布的新冠疫情数据显示，截至当地时间12日15时（北京时间12日13时），累计确诊6313例、累计死亡59例。

两周以来，澳大利亚新冠肺炎感染人数增长率正在逐步下降。澳大利亚总理莫里森4月3日宣布，澳大利亚已进入疫情的“压制阶段”。“我们需要继续施加压力，继续控制该病毒，我们需要做得更多。”

此前，因新冠肺炎确诊病例数不断增多，为继续强化防控措施，澳大利亚政府宣布从3月30日午夜开始，公共聚集人数最多为两人。除购买生活必需品、看病、运动、上下班和上学外，澳大利亚人必须待在家里。记者采访了一些在澳的中国留学生、华侨华人及企业，听他们讲述疫情之下各自的生活或工作状态，以及他们关于抗击疫情的故事。

祁岳（澳大利亚B1房地产集团董事长）:

希望经此磨难，中澳的友谊和信任能够加深

祁岳准备捐赠给悉尼当地医院的医疗防护物资

在疫情初期，我们已经开始注意防护。公司一早买好口罩、手套、消毒液、免洗洗手液等，分发给员工。当疫情加重时，我时常督促大家戴口罩、戴手套、勤洗手等。目前我们都尽量居家办公。为方便办公，公司给每个部门经理及经理助理配备了新的手提电脑，并将公司办公系统中的材料拷贝到电脑中。

如果一定要去公司的话，会要求大家保持一定的距离，也调整了大家的工位。此外，我们每天会将员工的电脑、公司电梯按钮、门把手、洗手间等进行消毒。在公司办公的话，会给员工统一订外卖，减少大家外出机会。也尽量让大家互相接送，不坐公共交通工具，减少在公共场所停留的时间。一切都按政府规定操作。

4月2日，在新南威尔士州政府的协调下，我组织捐赠了45箱防护物资给悉尼威斯特米德医院，包括1500件防护服、3000个医用口罩、6000只手套、150个护目镜等等。这个医院接收了不少的新冠肺炎确诊患者。我希望为疫情做点贡献，作为华人企业代表，有责任和义务尽自己的一份力。希望经过此次磨难，中澳的友谊和信任能够加深。也希望大家能早点渡过难关。

杜青（市场营销专员）：

关注澳大利亚社会福利部门失业补助相关信息

我是某500强化工企业市场营销专员。三月中旬开始，我们公司要求员工在家远程办公。公司IT部门应急开发了专有的远程办公软件，用来视频远程办公。一开始大家还会穿睡衣办公，后来公司统一发了邮件，要求我们即使在家，开视频会议的时候也要穿正装。

公司还会定期发邮件，和我们跟进澳大利亚疫情的相关情况，关心我们的身体健康。但是同时我们也收到通知，由于疫情给澳大利亚经济和当地企业带来影响，公司可能会裁员，那之后我也开始关注澳大利亚社会福利部门关于失业补助的相关信息。

工作之余，由于不宜出行，我购买了健身器材和游戏机，在家里进行运动或放松。之前周末进行兴趣活动的地方，比如跳舞、陶艺和画画的工作室，都已经停业，但是他们也开展了相应的线上课程，我会定期观看学习。这段时间，由于不能在外吃饭，我也开始学习自己做菜，在视频网站上学习烹饪各类美食。

晶晶（咖啡馆店主）：

每周出去采购一至两次

由于疫情，我们暂时关闭了咖啡馆。因为我自己此前还有在机场上班，风险相对比较高，一直有戴口罩、勤洗手，持续使用免洗洗手液。不过现在机场的免税店已经停工。

因为家里有老人和孩子，我们会更注重防护。我妈妈已经一个月没有出过门，家里基本上就是我每周出去采购一至两次。我出门也是全副武装，戴好手套和口罩，用酒精擦拭门把手，回来后就立刻换衣服。

看着确诊人数不断增多，已经让小朋友停课，有三周没有去幼儿园了。因为不去上课，也没办法一直持续交学费，已经申请了退学，想等疫情过去后再重新入学。希望疫情尽快结束，大家生活恢复往常。

沈诺（悉尼大学研究生）：

留学生活发生了很大的变化

今年是我在悉尼读硕士的最后一个学期。自疫情发生以来，我的留学生活发生了很大的变化。随着疫情不断蔓延，学校把所有教学活动转为线上课程。自从上网课我就再也没去过学校。如果对教学内容有疑问的话，我们可以通过写邮件和老师联系，和同学也是线上进行小组讨论。学校考虑到我们的健康和安全，把一些课程的期末考试取消，把论文和小组作业的分值提高。虽然我们不能像以前一样，和老师同学面对面的互动交流，也不能在图书馆学习，但是疫情之下，安全和健康才是最重要的。

在悉尼的生活也因为疫情发生了很多变化。我住在悉尼市中心，为了避开人流高峰期，我会早起去最近的超市采购大量的食物和生活必需品，囤在家里，以便很久不出门。出门采购的时候，我一定会做好防护措施。我买了很多的消毒水、消毒纸巾和洗手液，每次采购回来都会进行仔细地消毒，保持勤洗手勤通风的好习惯和良好的生活作息。我觉得在家防疫是最安全，也是很环保的方法。身处异国他乡，作为中国留学生，防疫要从我们每一个人自身做起，不让家人担心，不给祖国增添负担。

王晨（澳大利亚物流公司EWE首席执行官）：

在疫情中发现机会、创造就业

EWE员工佩戴口罩作业、运送医疗物资

EWE从事跨境物流和零售物流业务，疫情下国际空海运运力大幅度缩减，跨境物流服务交付质量受到了比较严重的冲击。由于澳大利亚不少产品依赖进口，主要货源地国家工厂开工率不足，货量减少甚至无货可运。此外，由于澳政府社交距离措施的逐步严格化，影响了大部分门店运营和出货计划，相应的部分物流服务需求也陷入了停滞。

为此，我们开展了货机运输业务，由原来的客机腹舱携带货物为主的运输方式，切换成全货机。为了保证本地商家不会出现无货可卖的情况，我们说服客户使用更迅速的海运集运服务，减少了货物交付时间，在困难时期盘活了客户的现金流。我们还与阿里巴巴、澳大利亚邮政等生态合作伙伴一起帮助客户启动线上零售服务。

在公司内部，我们要求全体员工上班时测量体温，戴口罩上班。在餐厅、打卡签到等可能出现聚集的区域重新做了社交距离调整。建立互助群，快速应对员工由于疫情而发生的突发事件，让有私家车的员工接送其他员工上下班，公司给予补贴。此外，还准备了疫情专项资金，确保在公司业务停摆最差情况下大多数员工的基础生活。

严格的预防措施一开始可能让不少年轻员工产生想法，但在执行了一段时间后，无论是员工还是合作伙伴，都觉得这样更安心，更值得托付。

为帮助当地抗疫，我们联合合作伙伴MINISO为澳慈善机构捐赠了防疫物资，并为一些向医疗机构捐赠防疫物资的公司提供专人服务，保证物资在第一时间到达前线。我们还上线了新鲜蔬果送货服务，帮助大家足不出户，便可购买所需物品。这也是一个不错的商机，可以在疫情中创造就业，我们鼓励更多人开展此类业务，减少疫情给澳经济带来的损失。

EWE积极参与当地抗疫

相关阅读：

全国封锁下的南非：期待疫情过后再现彩虹

即将“停摆”下的日本 如何面对“非常时期”？

法国华人这样防疫 留法学生讲述如何扛过新冠劫难

医护人员防护装备不足 在英华人积极协助抗“疫”

(责编：贾文婷、杨牧)