新华社莫斯科4月13日电 综述：中国与亚欧国家患难与共携手抗疫

新华社记者张骁 李奥 马晓成

新冠肺炎疫情席卷全球，在多国呈现愈演愈烈之势，亚欧地区疫情防控同样面临严峻考验。艰难时刻，中国与亚欧各国患难与共、携手抗疫。

当前，亚欧地区累计确诊病例已超两万例，其中俄罗斯已破万。从暂停航线、全国放假到“封城”，各国政府接连出台愈加严厉的防疫措施。紧要关头，中国陆续向多个亚欧国家派遣医疗队、提供抗疫物资，与他们分享防疫经验，向世界传递共同战疫的信心和力量。

当地时间4月11日下午，中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组抵达莫斯科，随机携带一批向俄方捐赠的口罩等抗疫物资。4月9日，由中国国家卫生健康委员会组建、新疆维吾尔自治区卫健委选派的医疗队抵达哈萨克斯坦，随机带去5.5吨医疗物资。

连日来，中国专家先后与亚欧地区多个国家疫情防控官员和专家视频连线，交流中国在医院管理、医护防护、诊疗方案、群防群控等方面的经验。一些国家的医院还与中方医院建立起疫情防治的日常联系。

与此同时，一批批医疗物资从华夏大地启程，跨越千山万水，抵达亚欧抗疫一线。中国政府向俄罗斯援助总重约25.5吨的医疗物资；中国驻符拉迪沃斯托克总领馆分别向俄罗斯滨海边疆区和符拉迪沃斯托克市政府捐助医用防护用品；马云公益基金会和阿里巴巴公益基金会向俄方捐赠口罩和检测试剂盒；中国政府向乌克兰捐助人道主义抗疫物资；向格鲁吉亚捐赠1000套新冠病毒检测试剂盒……从政府到企业，种种雪中送炭的举措，是中国与亚欧伙伴风雨同舟、命运与共的生动写照。

中国不会忘记，在抗击疫情最困难的时刻，俄罗斯向中国派遣防疫专家代表团，援助大批医疗物资；蒙古国总统访问中国并捐赠3万只羊；白俄罗斯明斯克州向重庆捐赠医用口罩4万只……中国同亚欧各国相互支持、守望相助，在携手抗疫中不断深化友谊和团结精神。

俄罗斯总统普京高度赞赏了中国抗击疫情的努力，并表示俄方希望同中方继续就抗击疫情相互支持、密切合作。白俄罗斯总统卢卡申科表示，中国领导人的高效应对和中国人民的英勇精神令人钦佩，白俄罗斯永远是中国可靠、忠实的朋友。哈萨克斯坦总统托卡耶夫说，在极其困难的情况下，团结是非常重要的，我们一起努力肯定能赢得胜利。

面对疫情向全人类发起的严峻挑战，中国倡导的人类命运共同体理念愈发体现其重要性。正如莫斯科国立国际关系学院首席研究员瓦西里·卡申所说，在新冠肺炎疫情蔓延的情况下，人类命运共同体理念在推动世界多国协调经济、社会、疫情防控政策方面可以发挥重要作用。（参与记者：阿斯钢、李东旭、任军、魏忠杰、张继业）

(责编：于洋、刘洁妍)