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践行正确义利观的生动实践（国际论坛）

郑归初

2020年04月13日05:05  来源：人民网－人民日报
 

　　弘义融利、先义后利是中国优秀传统文化的重要内容。正确对待和处理“义”与“利”的关系，重视道义与责任，也是新中国外交的一个鲜明特色。

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央继承新中国外交传统，顺应和平、发展、合作、共赢的时代潮流，鲜明地提出在外交工作中要坚持正确义利观，义利相兼，以义为先，创造性地丰富了传统义利观的内涵，成为新时代中国特色大国外交的重要理念。这一重要理念生动体现了中国特色社会主义的内在要求，进一步丰富了中国外交的核心价值。近年来，中国外交坚持和积极践行正确义利观，得到广大发展中国家领导人和民众以及国际社会的普遍赞誉。

　　面对新冠肺炎疫情这一全球性挑战，地球村里的所有人都无法置身事外，独善其身。这既是对全球公共卫生体系的一次“大考”，也是对各国对外政策取向和价值理念的一次“大考”。中国，用自己的行动交上了一份漂亮的答卷。

　　我们牺牲经济发展之利、克服自身防控之难，用中国方案、中国力量守护国际公共卫生安全之人间大义：

　　——我们做好国内防控，为世界抗疫作出巨大贡献。面对前所未有的重大疫情，中国政府本着高度负责的态度，举国行动，全力应对，采取了最全面、最彻底、最严格的防控举措，付出了巨大代价和牺牲。今年1—2月，我国规模以上工业增加值同比下降13.5%，社会消费品零售总额同比下降20.5%，货物进出口总额同比下降9.6%……经过艰苦努力，我国疫情防控取得阶段性重要成效，同时也为全球抗疫提供了信心、摸索了经验。巴基斯坦总理伊姆兰·汗表示，没有国家可以做得比中国更好。

　　——我们克服自身困难，大力开展抗疫国际合作。目前，中国国内外防输入、内防反弹的压力很大，对医疗物资的需求也很大。但我们克服自身防控压力，对有需要的国家提供力所能及的帮助。我们已经或正在向127个国家和4个国际组织提供包括医用口罩、防护服、检测试剂等在内的物资援助，向世界卫生组织捐款2000万美元。我们还及时提供多语种防控和诊疗方案，举行国际分享交流大会，同150多个国家以及国际组织举行了70多场专家视频会，并同有关国家开展疫苗和药品研发合作，以实际行动贡献中国力量。

　　——我们感同身受，积极帮助广大发展中国家和周边友好国家应对疫情。“惟以心相交，方成其久远。”对那些曾经帮助过中国的发展中国家和周边友好国家，我们尽力而为提供支持和帮助，既是对此前各国支持中方抗疫的投桃报李、重情重义的回应，也体现了与广大发展中国家的深情厚谊和相互支持，体现了扶危济困的人道主义精神。我们向非洲、拉美以及非盟等地区国家和机构提供帮助，向伊朗、意大利、伊拉克、巴基斯坦、柬埔寨、老挝、委内瑞拉、菲律宾等国派出医疗专家组。老挝人民革命党中央总书记、国家主席本扬表示，中方积极向有需要的国家提供宝贵支持和帮助，充分展现了负责任大党和大国的担当。

　　公道自在人心。中国坚持正确义利观的行动赢得国际社会的广泛赞誉。世界卫生组织总干事谭德塞表示，中国正在做的事情是正确的，这就是我们要团结。联合国秘书长古特雷斯也表示，联合国感谢中方为当前处境困难的国家抗击疫情提供援助。

　　铁肩担道义，真情共患难。中国在抗疫国际合作中坚持正确义利观，磊落坦荡，讲信义、重情义、扬正义、树道义，体现了中国温度，展示了中国态度。我们愿同国际社会一道，在携手抗疫中进一步深化友谊、拓展合作，努力打造卫生健康共同体，推动构建人类命运共同体。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月13日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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