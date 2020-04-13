“现在是我们展示团结的时候”（患难见真情 共同抗疫情）

近日，澳大利亚明德路基金会和福特斯克金属集团从中国订购的90多吨医用物资陆续运抵澳大利亚西澳大利亚州首府珀斯。当前，随着疫情蔓延，澳大利亚各地医用物资短缺。西澳大利亚州卫生部长罗杰·库克表示，此次医用物资抵达后，西澳大利亚州病毒检测能力将大幅提升，有助于及时拯救更多生命。

明德路基金会创始人、福特斯克金属集团董事局主席安德鲁·弗里斯特在珀斯举行的新闻发布会上说：“我们遭遇危难时，中国在尽可能帮助我们！”对此，中国驻珀斯总领事董志华表示：“在中国抗击疫情的关键时期，弗里斯特先生和福特斯克金属集团给了我们宝贵的支持和帮助。中华民族是懂得感恩、投桃报李的民族。”

福特斯克金属集团此前专门向中方捐款，用于将武钢体育中心改建成方舱医院。弗里斯特还在《西澳人报》刊发题为“让我们对中国表示支持”的文章，强调澳方应感谢中国为抗击疫情所作的奉献，全力支持中国，并相信中国人民定能战胜疫情。弗里斯特还与员工一道制作了多个声援中国的视频。他表示：“病毒是全人类的敌人，抗击疫情需要各国通力合作。面对疫情，我们需要相互帮助。现在是我们展示团结的时候。”

当前，中国在有效控制国内疫情后，积极推进复工复产，争分夺秒生产医疗防护物资，为全球抗击疫情贡献力量。澳大利亚—中国工商业委员会北领地分会主席戴若·顾比表示：“中国持续向遭遇疫情的国家提供力所能及的援助，诠释了中国人民的善良和奉献精神，展现了中国作为负责任大国的担当。”

（本报堪培拉4月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月13日 03 版）

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