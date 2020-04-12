中国援老抗疫医疗专家组启程回国

新华社万象4月12日电（记者章建华 贺伟）中国援老抗疫医疗专家组12日中午乘坐东航包机启程回国。回国前，中国专家专程看望了老挝首都万象所有确诊新冠患者。

老挝卫生部长本贡和中国驻老挝大使姜再冬12日在万象瓦岱国际机场与中国援老抗疫医疗专家组话别，并目送专家组启程回国。

中国专家组11日再次来到万象收治新冠确诊患者的150医院，进入病房一一看望、鼓励在院治疗的每一名确诊患者。专家组还对150医院预检分诊、普通发热门诊、特殊发热门诊、检验科、放射科、重症病房等工作流程改造效果进行了考察。

当天，老挝政府副总理、防控新冠疫情领导小组负责人宋迪特地到老挝卫生部与中国专家组一同参加老挝疫情防控委员会工作例会，中国专家组建议老方加强防护物资管理，对捐赠物资开展质量监测，保证防护效果，同时建议老方继续储备一定数量的医用防护口罩、防护服等必要防护物资。专家组还前往老挝国家实验室和流行病学中心，与老方实验室技术人员就相关问题交流并现场答疑指导，并到瓦岱国际机场现场查看防控工作措施落实情况。

老挝3月24日首次发现确诊病例，至12日上午已有18例确诊病例，除3例在琅勃拉邦治疗，其余确诊患者均在万象150医院接受治疗。中国援老抗疫医疗专家组3月29日抵达老挝，专家组由云南省感染防控、重症监护、流行病、实验室检测等多个领域医护专家组成，并随行携带医疗救治、防护物资及药物。

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