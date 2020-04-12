荷比卢三国新冠累计死亡病例数已逾6000

新华社布鲁塞尔4月11日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国11日分别报告本国新冠累计确诊病例已达24413例、28018例和3270例，三国合计已报告死亡病例6051例。

荷兰国家公共卫生与环境研究所10日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例1316例，目前累计确诊24413例；新增死亡病例132例，累计死亡2643例。

比利时国家公共卫生研究所11日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例1351例，累计确诊28018例；新增死亡病例327例，累计死亡3346例。

比利时国家公共卫生研究所公布的数据显示，比利时40%的新冠死亡病例出现在养老院里。为此，比利时首相维尔梅斯10日通过社交媒体宣布，国防部将增派力量参与养老院疫情危机管理。

比利时皇家医学科学院11日建议，在缺乏医用口罩的情况下，民众可以佩戴普通布口罩。“普通布口罩能过滤掉70％的病毒颗粒。不过，如果不与勤洗手以及保持社交距离等措施相结合，戴口罩的作用就会大大降低。”

比利时联邦政府新冠疫情事务发言人安德烈当天也表示，佩戴口罩有助于预防新冠病毒传播。“佩戴口罩与保持社交距离同样重要，但保持社交距离做起来更加困难。”

卢森堡政府11日发布的新冠疫情数据显示，卢森堡累计确诊病例增至3270例，累计死亡62例。

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