人民网>>国际

欧佩克与非欧佩克产油国就减产达成一致

2020年04月12日14:51  来源：新华网
 

　　石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国10日达成一致，将在两年内逐步减少原油产量。美国承诺替墨西哥完成部分减产额度，最终促成协议。

　　多名分析师警告，原油市场依然供需不平衡。缘于新冠肺炎疫情“摧毁”全球能源行业，长期来看，减产额度依然难以抵消流失的需求。

　　【分步减产】

　　俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克10日确认，包括墨西哥，23个欧佩克与非欧佩克产油国达成一份新协议，将在两年内逐步减产。

　　诺瓦克接受“俄罗斯24”新闻频道采访时说，经过10小时视频谈判，欧佩克与非欧佩克产油国一致认为有必要果断采取措施，将在5月和6月日均减产1000万桶原油，2020年下半年日均减产800万桶，2021年起的16个月内日均减产600万桶。

　　“我们认为两年期限最有效，能够向市场传递欧佩克与非欧佩克产油国以严肃态度采取措施、恢复供需平衡的信号，”诺瓦克说，“依据市场恢复情况，各国可以延长协议或在更短时间内完成要求。”

　　欧佩克和非欧佩克产油国9日初步同意今后两个月日均减产1000万桶原油。由于墨西哥拒绝接受日均减产40万桶，当天没有达成协议。

　　【美国“补台”】

　　美国总统唐纳德·特朗普和墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔10日确认，美国将替墨西哥“认领”日均减产25万桶至30万桶的额度。

　　洛佩斯说，墨西哥“认领”日均减产10万桶的额度，特朗普“慷慨”承诺帮助墨西哥完成剩余减产额度。

　　特朗普在白宫一场记者会上说：“美国将帮助墨西哥，墨方今后某个时候将偿还美方，在他们准备好偿还的时候。”

　　按照特朗普的说法，美国石油行业受市场驱动非常明显、已经减产，美国事实上已经在帮助墨西哥。

　　美国能源部长丹·布鲁耶特说，受市场行情影响，美国原油产量已经“自然减产”，至今年底将日均减产200万桶至300万桶。

　　俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫10日说，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京认为欧佩克和非欧佩克产油国磋商结果“非常积极”，俄方欢迎墨西哥加入减产行列。

　　【供应过剩】

　　欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金多说，新冠病毒是“看不见的敌人”，带给整个行业惨重和长期影响。

　　美联社以多名分析师为消息源报道，新减产协议规定5月和6月的额度不足以冲抵全球石油行业骤减的需求，全球多地面临原油储备能力接近极限的风险。

　　挪威咨询公司吕斯塔德能源公司预期，全球4月原油供应日均过剩2740万桶，大约79%的原油存储设施接近饱和状态。全球原油及产品库存储量大约74亿桶，包括13亿桶在运输途中。

　　美国普氏能源资讯公司首席分析师克里斯·米奇利说，减产协议不太可能对4月的原油供应产生重大影响，原油存储设施接近饱和的风险会持续至5月。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved