欧佩克与非欧佩克产油国就减产达成一致

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国10日达成一致，将在两年内逐步减少原油产量。美国承诺替墨西哥完成部分减产额度，最终促成协议。

多名分析师警告，原油市场依然供需不平衡。缘于新冠肺炎疫情“摧毁”全球能源行业，长期来看，减产额度依然难以抵消流失的需求。

【分步减产】

俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克10日确认，包括墨西哥，23个欧佩克与非欧佩克产油国达成一份新协议，将在两年内逐步减产。

诺瓦克接受“俄罗斯24”新闻频道采访时说，经过10小时视频谈判，欧佩克与非欧佩克产油国一致认为有必要果断采取措施，将在5月和6月日均减产1000万桶原油，2020年下半年日均减产800万桶，2021年起的16个月内日均减产600万桶。

“我们认为两年期限最有效，能够向市场传递欧佩克与非欧佩克产油国以严肃态度采取措施、恢复供需平衡的信号，”诺瓦克说，“依据市场恢复情况，各国可以延长协议或在更短时间内完成要求。”

欧佩克和非欧佩克产油国9日初步同意今后两个月日均减产1000万桶原油。由于墨西哥拒绝接受日均减产40万桶，当天没有达成协议。

【美国“补台”】

美国总统唐纳德·特朗普和墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔10日确认，美国将替墨西哥“认领”日均减产25万桶至30万桶的额度。

洛佩斯说，墨西哥“认领”日均减产10万桶的额度，特朗普“慷慨”承诺帮助墨西哥完成剩余减产额度。

特朗普在白宫一场记者会上说：“美国将帮助墨西哥，墨方今后某个时候将偿还美方，在他们准备好偿还的时候。”

按照特朗普的说法，美国石油行业受市场驱动非常明显、已经减产，美国事实上已经在帮助墨西哥。

美国能源部长丹·布鲁耶特说，受市场行情影响，美国原油产量已经“自然减产”，至今年底将日均减产200万桶至300万桶。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫10日说，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京认为欧佩克和非欧佩克产油国磋商结果“非常积极”，俄方欢迎墨西哥加入减产行列。

【供应过剩】

欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金多说，新冠病毒是“看不见的敌人”，带给整个行业惨重和长期影响。

美联社以多名分析师为消息源报道，新减产协议规定5月和6月的额度不足以冲抵全球石油行业骤减的需求，全球多地面临原油储备能力接近极限的风险。

挪威咨询公司吕斯塔德能源公司预期，全球4月原油供应日均过剩2740万桶，大约79%的原油存储设施接近饱和状态。全球原油及产品库存储量大约74亿桶，包括13亿桶在运输途中。

美国普氏能源资讯公司首席分析师克里斯·米奇利说，减产协议不太可能对4月的原油供应产生重大影响，原油存储设施接近饱和的风险会持续至5月。（包雪琳）（新华社专特稿）

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