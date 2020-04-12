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综合消息：亚欧地区确诊病例超2万 多国升级防疫措施

2020年04月12日14:13  来源：新华网
 

　　新华社莫斯科4月11日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区一些国家11日公布的新冠疫情最新数据显示，该地区确诊病例持续增加，目前已超过2万例；俄罗斯、哈萨克斯坦等国继续升级防疫举措。

　　俄防疫指挥部网站当天通报，过去24小时俄新增确诊病例1667例，累计确诊13584例；新增死亡病例12例，累计死亡106例；累计治愈1045例。

　　莫斯科市长索比亚宁10日表示，为遏制疫情蔓延，从下周起莫斯科将分三阶段实行外出通行证制度，该制度开始和持续实施的时间另行通知。此外，在4月13日至19日间采取2项防疫补充措施：除了位于俄首都的国家机关、市政府部门、食品和医疗防护用品生产企业及其他特殊职能单位以外，其他单位和团体一律停止工作；全市停止共享汽车服务。

　　为应对疫情加剧，莫斯科市还将在未来两周统筹到7000张到1万张病床，以救治更多新冠病毒感染者。

　　截至北京时间11日15时，哈萨克斯坦新增确诊病例57例，累计确诊859例，累计死亡10例，治愈68例。

　　据哈通社10日消息，哈总统托卡耶夫宣布将“紧急状态”及各地隔离措施延长到4月底。他说，新冠疫情高峰期尚未过去，下一阶段有必要扩大核酸检测范围，全面了解疫情扩散情况。

　　哈卫生部10日说，预计哈萨克斯坦新冠疫情将在最近一两周达到峰值。努尔苏丹和阿拉木图两地因采取强化隔离措施，新增确诊病例明显下降，但有的地区疫情仍在发展。

　　白俄罗斯卫生部11日说，过去24小时该国新增确诊病例245例，累计确诊2226例，累计死亡病例23例，累计治愈172例。目前尚有2031名确诊患者正接受治疗，其中52人使用呼吸机。

　　世界卫生组织赴白俄罗斯考察团团长奥康纳11日在白首都明斯克表示，世卫组织建议白方采取更多措施让人们保持社交距离，包括实施远程教学和减少非必要人员流动等。世卫组织同时建议白各卫生机构做好收治更多患者的准备。

　　白总统办公厅10日发布消息说，为防止新冠疫情传播，总统卢卡申科同意将本国中小学生春假再次延长到4月18日。卫生部同一天通过决议，规定了相关人员在自我隔离期间需要遵守的行为准则。

　　乌克兰卫生部11日说，过去24小时该国新增确诊病例308例，累计确诊2511例；累计死亡73例；累计治愈79例。

　　乌总统泽连斯基10日表示，将投入660亿格里夫纳（约合24亿美元）成立抗新冠病毒基金，该基金将用于增加抗疫医护人员薪酬，向感染新冠病毒去世的医护人员的家庭提供经济援助，购买抗疫物资，以及向因隔离措施失业的公民提供经济援助。

　　截至北京时间11日18时，乌兹别克斯坦累计新冠确诊病例729例，累计死亡3例，治愈42例。近期，乌兹别克斯坦中国企业商会积极组织募捐活动，驻乌30余家会员企业响应，筹集了一批医疗物资送往乌抗疫一线。

　　吉尔吉斯斯坦有关部门数据显示，截至北京时间11日14时，该国累计确诊病例达339例，累计死亡5例，累计治愈44例。

　　亚美尼亚国家疾控中心11日说，该国新增确诊病例29例，累计确诊966例，治愈173例，死亡13例。亚总理帕希尼扬当天要求内阁商讨延长国家紧急状态的期限。

　　蒙古国截至11日累计新冠确诊病例16例，均为输入性病例，其中4例治愈。蒙古国国家紧急情况委员会当天决定，在全国范围内开展“请大家戴口罩”行动至5月31日。同时，每周以鸣响警报方式提示民众注意防疫等。（执笔记者：张骁；参与记者：阿斯钢、蔡国栋、关建武、李东旭、李铭、栾海、魏忠杰、张继业）

(责编：燕勐、杨牧)
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