新华社万象4月11日电 专访：为有效防控疫情，各国亟需密切沟通全面合作——访老挝人民革命党中央对外联络部部长顺通

新华社记者章建华

老挝人民革命党中央对外联络部部长顺通日前在接受新华社记者采访时表示，为有效防控新冠疫情，世界各国亟需密切沟通、全面合作。

“当前最紧迫和必要的是，共同应对，有效阻止病毒传播。同时，完善全球卫生体系，保证医疗物资和药品供应，支持帮助发展中国家以及欠发达国家。”顺通说。

顺通说，为有效防控疫情蔓延，各国大多采取积极防控措施，部分国家已取得可喜成果，特别是中国疫情防控形势持续向好。中国成功的抗疫经验和成果，值得正在遭受疫情冲击的国家学习并有效运用。

顺通认为，此次疫情给人类带来惨痛教训，同时也向世界证实：大疫当前，单靠一个国家无法战胜疫情。因此，推动建设中国倡议的人类命运共同体，具有重要性和紧迫性。

顺通说，当前形势下，我们愈发认识到世界各国守望相助的必要性。今天，虽然中国仍需持续应对国内疫情、有序推动复工复产，但中国政府仍然不分种族、宗教以及政治制度，支持、帮助全球正在遭受疫情冲击的国家。

老挝3月24日首次报告两例确诊病例，中国援老抗疫医疗专家组3月29日抵达老挝首都万象，随后又兵分两路，分别到老挝南、北中心城市巴色和琅勃拉邦，与老方合作抗击新冠疫情。

“这是诠释老中守望相助、共同抗疫的生动实践，”顺通说，“中国医疗专家组协同老方，抵达老挝各地，宣传中国抗疫经验和各项防控举措。”

顺通强调，老挝党和政府重视中国抗疫经验和成果，高度评价中国及时向老挝派遣抗疫医疗专家组并提供必要医疗物资援助。

顺通说，此次抗疫合作，“体现了老中两党始终如一的理想：始终坚持为人民服务，心系民生并关注人民的切实利益；同时也体现了社会主义制度的优越性，为世界各国之间的全面合作树立了榜样”。

(责编：燕勐、杨牧)