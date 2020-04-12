欧阳久 国际问题观察员

当前，新冠肺炎疫情正在欧洲持续扩散蔓延，欧洲累计确诊人数已占全球一半以上，病亡人数占全球三分之二，成为全球疫情的“震中”。面对欧洲疫情的严峻形势，中国政府和人民没有袖手旁观，而是坚定地同欧洲站在一起。从中央到地方，从企业到个人，中国社会纷纷通过各种途径为欧洲国家和人民提供口罩、防护服、呼吸机等医疗物资，具有丰富一线抗疫经验的医疗专家组也第一时间驰援欧洲。欧洲各界对中方的善意也予以充分肯定，欧盟委员会主席冯德莱恩以英、法、德三语在社交媒体上发布视频，对中方的及时援助表示感谢；部分国家领导人亲赴机场迎接中方援助物资或人员；意大利外长迪马约等欧洲多国政要也通过电视、网络等渠道感谢中国克服困难，给予宝贵支持。中欧携手互助应对疫情，充分体现了中欧人民之间的友谊，更说明了中欧关系的本质是合作、是伙伴。

尽管欧洲近期也出现了一些奇怪的论调，如指责中国对外援助有地缘政治考量、造成了欧洲内部分裂等等，但我们相信，同心共济是中欧共同抗疫的主旋律，而民意民心是中欧守望相助最真实的见证。援意医疗队的四川籍医生毅然踏上万里抗疫征程，因为他们无法忘却当年汶川大地震发生后，意大利救援队奋力营救伤员的恩情。两名留法的湖南小伙为尽绵薄之力，在餐馆响应法国“禁足”措施关门歇业后，主动为当地医护人员、消防队员送热餐。而意大利那不勒斯女孩奥罗拉创作的一幅两名中意医护人员奋力托举意大利的插画更是在不经意间走红网络，让许多中意网友为之动容。这无数个平凡的抗疫群像如同春日阳光，驱散疾病的阴郁，带来温暖与希望。

病毒是我们的共同敌人，各国命运紧密相连。只有团结一致，才能共克时艰。正如法国外长勒德里昂近日所说，疫情面前没有中西制度之争，只有多边主义和单边主义之别。在不久前结束的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会上，各国领导人向世界发出了团结一致应对疫情挑战、维护世界经济稳定的积极信号。这不仅彰显各国加强世界宏观经济政策协调的决心，更昭示建立国际公共卫生联防联控机制势在必行。中国和欧洲是世界上两大力量，肩负着抗疫国际合作的责任与担当。当前世界疫情防控形势严峻，中欧抗疫依旧面临诸多挑战。然而，越是艰难，越要咬紧牙关。中国将继续同包括欧洲在内的国际社会并肩战“疫”，共同书写人类命运休戚与共的故事，也共同期待战胜疫情后举杯相庆的时刻。

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