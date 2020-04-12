小小口罩让在捷留学生感受到祖国温暖

新华网布拉格4月9日电（记者杨晓红）4月7日，在中国驻捷克大使馆的统筹安排下，中国工商银行布拉格分行通过捷克中国学生学者联谊会向在捷中国留学生捐赠了一批一次性医用口罩，以帮助他们抗击新冠肺炎疫情。

4月7日，中国工商银行布拉格分行通过捷克中国学生学者联谊会向中国留学生捐赠一批口罩。王力 摄

新冠肺炎疫情在捷克暴发以来，当地医疗物资十分紧缺。在这种情况下，中国工商银行布拉格分行从自备的抗疫物资中抽调出一部分捐赠给留学生，以缓解他们的燃眉之急。

此前，中国驻捷克大使馆已经通过其他渠道筹措了一批口罩等医用物资，通过派送、快递等方式紧急向留学生提供，受到大家欢迎。捷克奥斯特拉发技术大学的学生陈栩诗是受益者之一。她感慨道，作为一名中国留学生，她从来没想到自己会因为一盒口罩而受人羡慕，“当我把装着口罩的盒子拿回宿舍的时候，我发现同楼的其他同学眼睛都是亮的。那一刻，我真的感觉特别温暖，也特别骄傲。”

中国驻捷克大使馆教育处负责人赵长涛说，目前还有大约400多名中国留学生留在捷克，大使馆一直密切关注捷克和欧洲地区疫情发展，多次向全体旅捷学生学者发布公告和捷克国家紧急状态期间行动指南，提醒大家在特殊时期做好自我保护，并为全体学生转发心理支持平台信息。

他说，大使馆还会继续跟在捷学生保持密切联系，了解他们的需求，为他们提供必要的帮助。

陈栩诗说，目前有大使馆以及中资企业提供帮助，口罩等防护物资已经比较齐全了，感觉比较安全。她表示，暂时不会考虑回国，一是回国途中风险较大，回国后也需要隔离，而且一旦回国再回来完成学业就存在更多的不确定因素。

陈栩诗今年本科四年级，正常情况下6月就该毕业，她已经准备继续深造。她说，目前最希望的就是捷克的疫情也能像国内一样尽快控制住，6月份能顺利毕业。

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