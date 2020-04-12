“中国的抗疫经验表明，有效的管理、果断的行动、坚定的意志，以及中央与地方的默契配合，是战胜新冠肺炎疫情的有效方法。中国在抗击疫情方面的示范效应，应当得到各国的重视。”日前，捷克和摩拉维亚共产党主席、捷克众议院副议长沃伊捷赫·菲利普在接受本报记者采访时表示。

菲利普表示，在中国共产党的领导下，中国政府采取了一系列果断而卓有成效的举措，有效遏制了新冠肺炎的蔓延。“中国人民在抗击疫情的过程中展现出的奉献与牺牲精神令人深感钦佩。”

菲利普强调了加强国际合作在抗击疫情中的重要性。他表示，在经济全球化的今天，新冠肺炎病毒是世界各国面临的共同威胁。如果各国政党不能承担起关乎人类命运的共同责任，发挥好政治引领作用，就很难维持一个和平发展的世界。“我们必须清晰认识到我们面临的共同未来，既要着眼于全球可持续发展的需要，也要维护处于不同发展阶段国家的发展权利。”

菲利普认为，各国科学家应通力合作，在药物和疫苗研发领域尽快实现突破。这就需要各国政府摒弃偏见，以合作精神推进相关领域的共同研究。此外，各国政府和媒体也要警惕在疫情期间一些不负责任的言论，避免将公共卫生问题政治化，借疫情对他国搞污名化。菲利普强调，要警惕疫情中暴露出的贸易保护主义苗头，尤其在世界经济如此脆弱之时，各国都离不开彼此，“在这个时刻，没有信任与合作，我们将一事无成”。

“疫情不仅会冲击单个企业或国家，也会给全球产业链带来巨大破坏。”菲利普建议减少贸易壁垒，用善意与合作为世界经济注入动能。“中国有序扎实地推进复工复产，武汉日前解封，给各国抗击疫情和世界经济复苏提供了宝贵信心”。

菲利普表示，疫情在欧洲暴发后，捷克借鉴了中国抗击疫情积累的经验，例如，很早就宣布进入国家紧急状态，并采取了限制居民活动等措施，在一定程度上遏制了疫情的快速蔓延，为医疗卫生系统救治病患争取了时间。“我想对中国共产党和中国政府说，感谢你们在捷克最困难时给予的帮助和支持！只要我们真诚合作，就一定能克服各种困难，最终战胜疫情！”

（本报华沙4月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月12日 03 版）

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