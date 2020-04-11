中国专家组完成对老挝医疗和防控骨干的培训工作

新华社万象4月11日电（记者章建华 贺伟）中国援老抗疫医疗专家组11日对新华社记者说，专家组已完成对老挝18个一级行政区（17个省和万象市）医疗和防控骨干的培训工作。

8日，专家组在占巴塞省省会巴色和北部中心城市琅勃拉邦分别对来自南部6省和北部8省的医务工作人员开展新冠诊疗、医务人员职业安全防护、医院感染防控、穿脱防护用品演示等专题培训，对上述地区的检测人员开展实验室生物安全、标准操作程序及标本采样的培训，并与这些地区的疾控部门和公共卫生部门有关人员就疫情防控进行讨论和交流。

10日，专家组在首都万象对中部四省市的医疗业务骨干和防控工作人员进行专题培训，并就培训学员提出的疑问逐一解答。

当天，老挝政府副总理、防控新冠疫情领导小组负责人宋迪，卫生部长本贡等老方官员和中国驻老挝大使姜再冬接见专家组成员。老方对中方在第一时间紧急派出专家组驰援老挝表示感谢，对专家组在老工作期间不辞辛苦的精神表示认可，并为12名专家每人颁发荣誉证书。

3月24日，老挝首次出现新冠确诊病例，至4月11日上午已有16例确诊病例。中国援老抗疫医疗专家组3月29日抵达老挝，专家组由云南省感染防控、重症监护、流行病、实验室检测等多个领域的医护专家组成，医疗组还随身携带了医疗救治、防护物资以及药物。

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